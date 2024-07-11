21:00
ブラジル小売売上高（5月）
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)

21:30
米消費者物価指数（CPI）（6月）
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　3.1%　前回　3.3%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.4%　前回　3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

米新規失業保険申請件数（06/30 - 07/06）
予想　23.8万件　前回　23.8万件

米失業保険継続受給者数（06/23 - 06/29）
予想　185.4万件　前回　185.8万件

12日
0:15　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、全米信用組合管理機構（NCUA）討論会出席（質疑応答あり）

2:00　
ムサレム・セントルイス連銀新総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
米30年債入札（220億ドル）

※予定は変更されることがあります。