ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル小売売上高（5月）

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)



21:30

米消費者物価指数（CPI）（6月）

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)

予想 3.1% 前回 3.3%（前年比)

予想 0.2% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.4% 前回 3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



米新規失業保険申請件数（06/30 - 07/06）

予想 23.8万件 前回 23.8万件



米失業保険継続受給者数（06/23 - 06/29）

予想 185.4万件 前回 185.8万件



12日

0:15

ボスティック・アトランタ連銀総裁、全米信用組合管理機構（NCUA）討論会出席（質疑応答あり）



2:00

ムサレム・セントルイス連銀新総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

米30年債入札（220億ドル）



※予定は変更されることがあります。

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