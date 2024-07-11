ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（5月）
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.4% 前回 3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（06/30 - 07/06）
予想 23.8万件 前回 23.8万件
米失業保険継続受給者数（06/23 - 06/29）
予想 185.4万件 前回 185.8万件
12日
0:15
ボスティック・アトランタ連銀総裁、全米信用組合管理機構（NCUA）討論会出席（質疑応答あり）
2:00
ムサレム・セントルイス連銀新総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
米30年債入札（220億ドル）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル小売売上高（5月）
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.3%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.4% 前回 3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
米新規失業保険申請件数（06/30 - 07/06）
予想 23.8万件 前回 23.8万件
米失業保険継続受給者数（06/23 - 06/29）
予想 185.4万件 前回 185.8万件
12日
0:15
ボスティック・アトランタ連銀総裁、全米信用組合管理機構（NCUA）討論会出席（質疑応答あり）
2:00
ムサレム・セントルイス連銀新総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
米30年債入札（220億ドル）
※予定は変更されることがあります。