通いたい！ グルメ激戦区、奥渋に誕生したセンスのいいビストロ（東京・神泉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は個性派グルメ店がひしめく奥渋エリアにオープンしたクラシックビストロ。同エリアで人気の「CHOWCHOW」「PEZ」の姉妹店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Henderson(東京・神泉)

2024年4月15日、「Henderson(ヘンダーソン)」が奥渋エリアにオープンしました。同じエリアの人気店「CHOWCHOW」「PEZ」の系列店。ナチュラルワインと伝統的なビストロ料理が楽しめます。

店舗外観。まるでヨーロッパを訪れたかのようなレトロな外観 出典:さきぷれっそさん

渋谷区の中西部にあたる、渋谷から代々木公園に向けて広がる奥渋エリア。渋谷駅周辺の喧騒を離れ、落ち着いた街並みの中に個性的でセンスの良い店が点在し、おいしいもの好きには見逃せないエリアです。そんなグルメ激戦区を牽引している2店が「CHOWCHOW」「PEZ」。「CHOWCHOW」は自然派ワインとイタリアン、「PEZ」はミシュラン一つ星店出身シェフによる魚介専門のビストロ。どちらも予約必須の人気店です。

「Henderson」のスタッフたち 写真:お店から

「Henderson」には、「CHOWCHOW」の店長を務め「PEZ」の立ち上げにも携わった山田隆未さん、系列のベーカリー「GARDEN HOUSE CRAFTS」で店長を務めた櫻井杏樹さん、「CHOWCHOW」のスーシェフを務めた恵美滉一さんと各店舗の精鋭が集結。どんな料理とワインで楽しませてくれるのかワクワクさせられます。

店舗内観。落ち着いてくつろげる雰囲気がすてきです 写真:お店から

場所は「CHOWCHOW」「PEZ」のすぐ近く。古民家を思わせる外観がヨーロッパの街角にあるビストロのようです。席数は26席。淡いベージュトーンの色彩でまとめつつ、アンティーク家具を配した店内は、ゆっくり心地よい雰囲気があります。テラス席、テーブル席、カウンター席とさまざまな席があり、お一人様からデート、親しい人との会食まで幅広く利用できそうです。

(左から時計回りに)「カイエット」(2,600円)、「タルタルドブッフ」(1,800円)、「カニと根セロリのレムラード」(1,400円) 写真:お店から

料理は「ムール貝のマルニエール(白ワイン蒸し)」「カスレ(豚肉と豆の煮込み)」など、伝統的なフランスのビストロ料理がそろいます。すべて小皿で提供されるので、さまざまな料理を好きな組み合わせで試してみたいですね。

「タルタルドブッフ」 写真:お店から

おすすめは「タルタルドブッフ」。表面を焼いてからトリミングした生の牛肉をハーブやケッパーといった調味料で和えた料理で、隠し味に赤みそを使用。日本人にも親しみやすい味わいになっています。

ワインが進むアイテムとして欠かせない「パテドカンパーニュ」。豚の肩ロースを手切りにすることで肉の風味が増し、繊細な火入れで優しい口当たりがたまりません。

パン代、一人につき500円(おかわり自由) 出典:rys7171さん

うれしいサービスはパンがお代わり自由なこと。パンは系列の代官山にある人気ベーカリー「GARDEN HOUSE CRAFTS」のアルファバゲット。うまみたっぷりのソースを付けたり、パテをのせたりと食べ方は自由自在。小麦香る風味豊かなパンはワインとの相性も抜群です。

グラスワインは1,000円から。10種類以上のワインをソムリエが厳選してラインアップ 写真:お店から

ワインはナチュラルワインのみで、日々在庫が変動するのでワインリストはないのだそう。ソムリエがその日のおすすめワインから、注文した料理やその日の気分にあった一杯を選んでくれます。

奥渋にまた出かけたくなるビストロが誕生。予約困難になる前に訪れてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「タルタルドブッフ」 出典:ジョバンニのみかんさん

『店内は出来立てを感じさせない古民家ビストロのイメージかな

だから落ち着くぅ〜

店内はテーブル席がうまく作られていて居心地よし



飲み物はワインだけ 、センス良いワインだけ ナイス!



・タルタルドブッフ

これは、もう名物じゃね?完璧よ

ケッパーの使い方が半端ないし、旨みの粘りが白米をもよおすくらいのポテンシャル。

お店の隣に引っ越したいくらいです



ワインも完璧でホールさんも完璧で楽しめました。いつまでも続いてほしいお店です』(ジョバンニのみかんさん)

「カイエット」 出典:さきぷれっそさん

『PEZ、CHOWCHOWに続いてオープンしたこちらのお店。

ずっこここにあったかのような絶妙な質感の内装、、、

にぎやかなお店なのでグループで楽しく飲むのもおすすめ。

半分外のような開放的な空間、涼しい春の夜にぴったり。



・パン2種おかわり自由(500)

バターしっかりバリバリもっちりバケット!

これ食べ放題だなんて最高のサービス、、、

代官山のGARDEN HOUSE CRAFTS の元店長さんだなんて驚き!美味しいわけだ、、



・カイエット(2600)

絶対頼むべきアイコニックなメイン料理。



・チョコレートテリーヌ(800)

濃厚なテリーヌにネパールの山椒でピリッと

アクセントを効かせた他では唯一無二の味。

お気に入りすぎて今月すでに2回行ってしまった場所!』(さきぷれっそさん)

※価格はすべて税込、テーブルチャージ・パン代1人500円。

<店舗情報>◆Henderson住所 : 東京都渋谷区宇田川町41-28 茂木ビル 1FTEL : 03-6455-0005

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

The post 通いたい! グルメ激戦区、奥渋に誕生したセンスのいいビストロ(東京・神泉) first appeared on 食べログマガジン.