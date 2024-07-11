急速・最小まで充電器が選び放題! UGREENのガジェット周りアイテム15選 #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。
現在、急速充電器「Nexode 65W」やノートPCも充電できる大容量のモバイルバッテリー「100Ｗ 20000mAh」など、UGREENのアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月11日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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カバンの中身をまとめて急速充電できる、UGREENの「Nexode 65W」など各種充電器がお得な価格に！
UGREEN Nexode 充電器 タイプC 急速充電器 65W PD GaNII窒化ガリウム USB-C2とUSB-A1 PD3.0 PPS規格対応 折り畳み式 MacBook iPad Pro iPhone Galaxy Android各種 その他USB-C機器対応 PSE技術基準適合 ブラック
5,480円
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UGREEN Nexode 充電器 100W 4ポート 新生代GaN技術 Type-c充電器 USB-C3とUSB-A1 MacBook Dell iPad iPhone Android対応 PSE技術基準適合 折畳み式プラグ CD226
7,999円
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UGREEN Nexode X 充電器 100W USB-C2とUSB-A1 急速充電器 単ポート100W対応 新生代GaNInfinity™チップ 独自Airpyra技術 PD3.0/QC4 対応 折り畳み式 ノートPC iPad iPhone15 Galaxy S24 Pixel8 Xperia5以降対応 Galaxy45W超急速充電2.0対応 PSE技術基準適合 X756
9,480円
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UGREEN NexodeX 充電器 【当社比最小65W 急速充電器】 USB-C2とUSB-A1 PD急速充電器 新生代GaNInfinity™チップ 独自Airpyra技術 PD3.0/QC4 対応 自宅/出張/旅行に適用 ノートPC iPad iPhone15 Galaxy S24 Pixel8 Xperia5以降対応 Galaxy超急速充電45W対応 PSE技術基準適合 X754
6,680円
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UGREEN Nexode 200W 充電器 6ポート 卓上多ポート急速充電器 【USB-C×4 USB-A×2 ダブルGaNIII(窒化ガリウム)採用 全ポートPD3.0対応 単ポート100W高出力 PSE技術基準適合】 ノートPC三台急速充電対応 iPhone15-8/Galaxy S23-10シリーズ Android Xperia/AQUOS/Arrows/Pixel 対応 CD271
19,980円
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UGREEN Nexode 充電器 RG 65W 急速充電器 USB-C2とUSB-A1 PD/PPS/QC4 /SCP規格対応 MacBook Air/iPad Pro/iPhone15-8シリーズ/GalaxyS23-S10シリーズ/Xperiaシリーズ/Pixelシリーズ対応 PSE認証済 ブラック
5,980円
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UGREEN 2 in 1 magsafe対応 ワイヤレス充電器 最大15W/7.5W/5W急速充電 2台同時充電可能 マグセーフ スタンド型 iPhone用 7.5W 14/13/ 12/ mini/Pro/Pro Max, AirPods Pro/3/2/1 横向き・縦向きで充電可能 Qi認証
4,399円
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ノートPCもらくらく充電! UGREENの高コスパな大容量モバイルバッテリーが20％オフで登場！
UGREEN 100W モバイルバッテリー PD・PPS 2.0対応 20000mAh 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 パススルー機能 低電流モード搭載 入力65W急速充電対応 マルチ保護機能搭載 PSE技術基準適合 MacBook Windows PC iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他 PB720
9,999円
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UGREEN 30W モバイルバッテリー 小型 PD対応 10000mAh 大容量 2ポート USB-C＋USB-A 60W USB-C充電ケーブル付き パススルー機能 低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPad Pro iPhone Galaxy Android スマートフォン タブレット iWatch airpods pro その他 PB502
5,680円
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UGREEN Magnetic Wireless モバイルバッテリー Qi 15W マグネット式ワイヤレス充電対応 10000mAh 10N超強力な吸着力 コンパクト USB-C入出力 PD 20W 急速充電対応 60W USB-C充電ケーブル付き PSE技術基準適合 お肌に優しいシリコン素材 iPhone15-12シリーズ 7.5W ワイヤレス充電対応 マグネット対応機種に適用 PB561
6,580円
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ポートの少ないPCでも複数のデバイスを同時に接続。 UGREENのドッキングステーションが30％オフ!
UGREEN Revodok Pro 210 10 in 1 USB Cドッキングステーション USB Cハブ 二つHDMI拡張4K@60Hz 一つ拡張8K@30Hz USB A *3 USB C 5Gbpsデータ転送ポート 100W PD急速充電 1Gbpsイーサネットポート SD Micro SD/TFカードリーダー付き MacBook Thinkpadに対応
9,990円
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UGREEN USB Type CケーブルPD対応100W/5A 超急速充電USB C to USB C 断線防止 iPhone 15、MacBook Pro、Matebook、iPad、Xperia、Galaxy等Type-c機種対応 (1m, ブラック)
1,199円
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UGREEN タブレット スタンド 折りたたみ式 高さ角度調整 アルミ製 姿勢改善 持ち運びに便利 充電可能 人間工学設計 卓上縦置き iPad/Kindle/Surface/Switch機種 4.7-12.9インチに対応 (シルバー)
3,099円
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UGREEN スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) スマートタグ 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 子供/年寄り 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水 ブラック
3,749円
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UGREEN ガジェットポーチ コンパクト PC周辺小物 収納ケース トラベルポーチ 充電器 ケーブル モバイルバッテリー USB ハブなどの収納ポーチ 保護ケース 小物入れポーチ 出張/旅行用 防水
2,599円
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライムデー」の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー