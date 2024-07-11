イースタンのロッテ戦に11-2大勝…2番手・松岡洸希が3回を無失点

日本ハムは11日、イースタン・リーグのロッテ戦（ロッテ浦和）に11-2で大勝した。今川優馬外野手が5号ソロを放つなど2打点をマーク。2番手で3回無失点の松岡洸希投手が白星を手にした。

日本ハムは初回、先頭・阪口樂内野手が三塁打を放ち、続く細川凌平内野手の犠飛で先制。2回には山口アタル外野手、福田光輝内野手の連打で無死一、二塁とし、敵失で2点目を挙げた。先発した中山晶量投手は2回に石川慎吾選手に6号ソロ、3回には池田来翔内野手に同点の適時打を許した。

しかし、4回に今川の5号ソロで勝ち越し。6回には5者連続四死球で2点、ドラフト3位ルーキーの宮崎一樹外野手、アンドリュー・スティーブンソン外野手、有薗直輝内野手の適時打などで、一挙8点を追加した。

投手陣は4回から3イニングを松岡洸希投手、7回は堀瑞輝投手が無失点。8回からは山本晃大投手が2イニングを無失点に抑えて大勝した。打線は13安打をマーク。今川が2打点、宮崎が3安打2打点、阪口、有薗、福田光が2安打をマークした。

敗れたロッテは、先発・木村優人投手が2回を4安打2失点（自責1）、2番手・二保旭投手が2回を2安打1失点。6回に早坂響投手が4四死球で1死も取れずに降板。代わった東條大樹投手も3安打2四球で、それぞれ4失点を喫した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）