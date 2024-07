2024年7月10日(水)〜21日(日)の期間中、『ピーターラビット(TM)イロドリマーケット』が、そごう横浜店8階にて開催! さっそく詳細をチェックしよう!『ピーターラビット(TM)』は、英国の作家ビアトリクス・ポター(TM)が知人の息子に送った「絵手紙」から誕生し、世界中で愛されている絵本『ピーターラビットのおはなし』の主人公。1902年に刊行され、たちまちベストセラーとなったこの絵本は、その後、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなり、多くの人々に読み継がれている。

そんな大人気絵本『ピーターラビット(TM)』のイベントが横浜で開催! 会場でしか買えないイベント限定品をはじめ、約600点のグッズが大集合する。注目のイベント限定品は、『アクリルコースター』『A5クリアファイル』『プリントタオルハンカチ』といった日常使いしやすいものから、『アールグレイ紅茶缶』『マグネットケース入アーモンドドラジェ』といったお土産にピッタリなものまで、幅広く取り揃えられている。また、『エコバッグ』『リサイクルクリーニングクロス』といった、リサイクル素材でつくられた環境にやさしいイベント限定品にも注目だ。グッズのほかにも、会場入口に素敵な花時計フォトスポットが登場したり、「オリジナルクリアしおり」「オリジナル巾着」といったお買いあげプレゼントが用意されていたりと、見どころ満載。イベントは入場無料なので、ファンの方は足を運んでみては?BEATRIX POTTER(TM) (C)Frederick Warne & Co., 2024.Frederick Warne & Co. is the owner of all rights, copyrights andtrademarks in the Beatrix Potter character names and illustrations.Licensed by Frederick Warne & Co. Ltd. All Rights Reserved.