½Ð¸ý²Æ´õ¡¡¶¦±é¼Ô¤¬¤Ò¤Ã¤½¤êà¥ß¥Ã¥·¥ç¥óá¿ë¹Ô¤âµ¤¤Å¤«¤º¡Ö»ä¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡ÙÀÖ±©¹ü»Ò£Æ£Å£Ó¡¥¡Ê´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡Ë¡×¤Ë¶¦±é¼Ô¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¸¶ºî¡£¡Ö·ü¾Þ¶â¤òÅÒ¤±¤é¤ì¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤¬¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¤º¤Ë¼é¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò´Þ¤à¥¥ã¥¹¥È¤éÁíÀª£²£¶Ì¾¤¬Âç½¸·ë¡£»£±ÆÅö»þ¤äºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÀÖ±©¹ü»ÒÌò¤Î½Ð¸ý¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤é¤¬¿ô¡¹¤Îà¥ß¥Ã¥·¥ç¥óá¤ò¿ë¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¤¬¿Ê¹Ô¡£°ìÆ±º®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÉñÂæ¾å¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤»¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÅÚº´·»Äï¤ÎÍµ±¤Ï½Ð¸ý¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÖÃº»À¿å¤ò°ìµ¤°û¤ß¤»¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£À¼Í¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¤â¡Ö¹ü»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ò¡¢¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ä¤Ä¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦£³»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤«¤Ê¤Ç¤¬¡Ö£Â£Ò£Å£Á£Ë£Ï£Õ£Ô¡Ê±Ç²è¼çÂê²Î¡Ë¤òÍÙ¤ì¡ª¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿Ê¹ÔÃæ¡¢½Ð¸ý¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìµ»ö¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¤«¤é¥Í¥¿¥Ð¥é¥·¡£½Ð¸ý¤ÏÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö»ä¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤¿±óÆ£·û°ì¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä½é¤á¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£