山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。

7月1日(月)の放送は、体調不良のれなちに変わり、パップコーンの芦沢ムネトさんが代演パーソナリティを担当。ゲストには[Alexandros]の川上洋平(かわかみ・ようへい)さん(Vo&Gt)と磯部寛之(いそべ・ひろゆき)さん(Ba&Cho)をお迎えして、10月26日(土)、27日(日)に開催する野外主催フェス「[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara」について伺いました。

(左から)磯部寛之さん、代演パーソナリティの芦沢ムネトさん、川上洋平さん

本日は、れなちの代演パーソナリティをつとめた芦沢さんと川上さん、磯部さんは、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」で共演してから仲良くなり、芦沢さんが「このあいだは、川上さんとBLUE ENCOUNTの田邊駿一の3人で映画を観に行きましたね(笑)」と近況を報告します。そして今回は[Alexandros]が主催の10月26日(土)、27日(日)に神奈川県・相模原ギオンフィールドで開催する野外フェス「[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara(以下:ディスフェス)」をピックアップ。こちらは[Alexandros]がデビュー前から開催しているフェスだそうで、「ライブハウスにお客さん10人呼べるか呼べないかぐらいの状態から、ライブハウスの店長に『フェスがやりたいです!』って言ってやってきて……ただ、フェスと言っても対バン形式でイベントみたいな感じ」と川上さんが説明すると、磯部さんが「ずっとフェスを主催したかったんですけど、できなかった我々が(イベントを)“フェス”と言い張ったのが始まりです」と補足します。そんな経緯がありながら、今回はイベントではなく“フェス”として開催できることに感無量の様子。さらに川上さんは、地元の相模原で開催できることもうれしいと言い「ここから相模原を“音楽の街にしていきたい!”という思いはありますね。[Alexandros]が誕生した場所でもあるので」と意欲を見せます。また、同フェスにはGLAY、マキシマム ザ ホルモン、go!go!vanillasなど豪華アーティストがラインナップされていますが、この選出理由については「“我々が対戦したい相手”を選びました。仲の良いバンドでもあるけど、それよりも我々が同じステージで戦いたいと思った方たちばかり」と川上さん。その一方で、「我々は友達がいないんですよ。なぜかといえば、昔からちょっとイキってたというか、10年くらい“他のバンドはライバルだ”っていうスタンスでいたら友達ができなくて……。だから1つだけ言わせてください、今回集まってくれた人たちは、めちゃくちゃいい人たち(笑)」と声を大にします。最後に、この日の番組テーマ“下半期で楽しみなこと”について聞いてみると、磯部さんは「やっぱり『ディスフェス』が楽しみではあるんですが、それが終わったら“休みはもらえちゃうのかな?”っていう希望を抱いているのが楽しみです」と語る一方で、川上さんは「実は今、専用のスタジオを作っていて、どういう雰囲気にするかをプランニングしています。(スタジオができたら)24時間、深夜までドラムが叩けるし、爆音が出せるので楽しみです!」と目を輝かせていました。<番組概要>番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時:毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ:山崎怜奈