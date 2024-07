ももクロ百田夏菜子、30歳の誕生日を記念して昨年のクリスマスソロコンサートから「ukiukihuman!」のライブ映像をプレミア公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■百百田夏菜子の掛け声で観客が一体となってウキウキダンス!

ももいろクローバーZの百田夏菜子が、7月12日に30歳の誕生日を迎える。

これを記念し、7月11日23時53分からももクロオフィシャルYouTubeチャンネルにて、百田が2023年に開催したクリスマスソロコンサートを収録したライブBlu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』(7月12日発売)から「ukiukihuman!」のライブ映像がプレミア公開される。

「ukiukihuman!」は、『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』で初披露された楽曲で、百田夏菜子本人が作詞を担当。サビのキャッチーなメロディーラインに合わせて誰でも真似しやすいダンスが取り入れられている。

百田の掛け声で観客が一体となってウキウキダンスをする光景はこの日の公演のハイライトとなった。ぜひ百田の誕生日を祝いながら一緒にダンスをして盛り上がろう。

「ukiukihuman!」の音源は、7月12日0時から配信される百田の新作EP『30th』に収録されている。その他、ライブBlu-ray、EPの詳細は、各特設サイトで。

そして、ライブBlu-rayのジャケット写真を用いたキャラファインボードの完全受注予約発売が決定した。

受注予約は、7月12日0時から8月11日23時59分まで。追加販売は予定されていないので、気になる人は早めに予約しよう。

百田夏菜子は、7月15日に東京・TOKYO GARDEN THEATERにてバースデー記念ライブ『百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE』を開催する。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

DIGITAL EP『30th』

2024.07.12 ON SALE

Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』

ライブ情報

百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE

07/15(月・祝)東京・TOKYO GARDEN THEATER

『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』特設サイト

https://mcz-release.com/live/talk-with-me-xmas-night/

『30th』特設サイト

https://mcz-release.com/sound/30th/

『百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE』特設サイト

https://www.momoclo.net/momota30th/

百田夏菜子 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/