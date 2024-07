STARTO ENTERTAINMENTのアーティスト・14組75人が参加するプロジェクトSTARTO for youによるチャリティーシングルCD「WE ARE」が25日に発売される。このほど追加特典内容が発表された。初の大型ライブイベントが、4月10日に東京ドーム公演に続き、5月29、30日に京セラドーム大阪で開催された。同公演で披露された「WE ARE」のCDの追加特典内容として、東京ドーム公演、大阪公演の『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』のグループキービジュアルから、本シリアルコード1つにつき、写真1枚がダウンロードできる施策となっている。写真は1グループ1枚、全14枚限定。ダウンロード期間は7月31日午後11時59分まで。封入されたシリアルコートひとつで「WE ARE」京セラドーム パフォーマンス映像の視聴と写真1枚ダウンロードに利用することができる。詳しくは商品内に封入のチラシに記載されている「映像視聴特設サイト」内で確認することができる。