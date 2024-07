◆HEESEUNG、ピンクヘアに変身

【モデルプレス=2024/07/11】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が11日、2nd Studio Album『ROMANCE:UNTOLD』(12日発売)のリリースを記念して、韓国でメディアショーケースを開催。HEESEUNG(ヒスン)がピンクヘアにイメージチェンジした姿を披露した。直近まで深い赤色のヘアスタイルだったHEESEUNGは、今回、明るいピンクヘアへとイメージチェンジ。ロマンチックな『ROMANCE:UNTOLD』のコンセプトにぴったりなスタイリングとなっていた。

◆ENHYPEN「ROMANCE:UNTOLD」

◆ENHYPEN、先行注文数が220万枚突破で自己最多記録更新

『ROMANCE:UNTOLD』はENHYPENにとって2年9ヶ月ぶりのフルアルバムで、メンバー全員が作詞・作曲・プロデュースに参加。さらにアルバムコンセプトフォトとミュージックビデオのスタイリングには、レディー・ガガのスタイリストとしても有名なクリエイティブディレクターのニコラ・フォルミケッティが参加したり、タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」と収録曲「Brought The Heat Back」にグローバルヒット曲を多数輩出した実力のあるプロデューサーJVKE、Cirkutがそれぞれ参加するなど、各分野の大物を総動員した。「XO (Only If You Say Yes)」は「君さえ許してくれるなら、すべてを乗り越えて僕が持っている力を最大限発揮し、君の願いを叶えてあげる」という意志が込められた甘いロマンスファンタジー曲。「XO」は「反対または承諾」を表現する印であり、言葉の代わりにできるキス(X)とハグ(O)の意味を含んでいる。ショーケース直前にはちょうど、同アルバムの先行注文数が220万枚を突破し、自己最多記録を更新したことが明らかとなったが、このニュースについてイベント内で触れられるとメンバーは笑顔で拍手。NI-KIは「先行注文数が220万枚を突破したと聞いて、メンバー皆びっくりしました。カムバック直前にこのように嬉しいニュースを伝えることができて本当に嬉しいです。今回の活動も頑張っていきたいと思います」と喜びの気持ちを明かした。また今回のアルバムで成し遂げたい目標や欲しい世間から聞きたい修飾語を問われると、リーダーのJUNGWON(ジョンウォン)は「今回のアルバムを通じて、僕たちENHYPENの曲を『あ、これENHYPENの歌だ、すごくいいよね』とおっしゃっていただけるんだったら何よりです」と回答。「修飾語は僕たちが願うというより、皆さんが僕たちのことを見て呼んでくださった言葉だと思うので、見ていただいて感じた通りに言ってくださったら嬉しいです」と率直な想いを語った。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】