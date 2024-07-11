※7月30日、東証グロース市場上場予定のＨｅａｒｔｓｅｅｄ <219A> [東証Ｇ]、31日、東証スタンダード市場に上場予定のＦａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ <220A> [東証Ｓ]は11日、仮条件を発表した。

●Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ <219A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月30日

　事業内容：重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療を
　　　　　　はじめとする再生医療等製品の研究・開発

　仮条件：1110円～1160円
　想定発行価格：1110円

　上場時発行済み株式数：2199万6900株
　公募：180万1700株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万0200株
　ブックビルディング期間：7月12日～19日
　公開価格決定日：7月22日
　申込期間：7月23日～26日
　払込日：7月29日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券

●Ｆａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ <220A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：7月31日

　事業内容：デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等
　　　　　　SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援

　仮条件：940円～1000円
　想定発行価格：970円

　上場時発行済み株式数：300万株
　公募(自己株処分)：32万株
　売り出し：75万1400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万0700株
　ブックビルディング期間：7月16日～22日
　公開価格決定日：7月23日
　申込期間：7月24日～29日
　払込日：7月30日

　主幹事：ＳＢＩ証券

[2024年7月11日]


株探ニュース