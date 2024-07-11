本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (11日大引け後 発表分)
※7月30日、東証グロース市場上場予定のＨｅａｒｔｓｅｅｄ <219A> [東証Ｇ]、31日、東証スタンダード市場に上場予定のＦａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ <220A> [東証Ｓ]は11日、仮条件を発表した。
●Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ <219A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月30日
事業内容：重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療を
はじめとする再生医療等製品の研究・開発
仮条件：1110円～1160円
想定発行価格：1110円
上場時発行済み株式数：2199万6900株
公募：180万1700株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万0200株
ブックビルディング期間：7月12日～19日
公開価格決定日：7月22日
申込期間：7月23日～26日
払込日：7月29日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券
●Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ <220A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：7月31日
事業内容：デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等
SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援
仮条件：940円～1000円
想定発行価格：970円
上場時発行済み株式数：300万株
公募(自己株処分)：32万株
売り出し：75万1400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万0700株
ブックビルディング期間：7月16日～22日
公開価格決定日：7月23日
申込期間：7月24日～29日
払込日：7月30日
主幹事：ＳＢＩ証券
[2024年7月11日]
株探ニュース