

※7月30日、東証グロース市場上場予定のＨｅａｒｔｓｅｅｄ <219A> [東証Ｇ]、31日、東証スタンダード市場に上場予定のＦａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ <220A> [東証Ｓ]は11日、仮条件を発表した。



●Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ <219A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：7月30日



事業内容：重症心不全患者を対象としたiPS細胞由来心筋球移植治療を

はじめとする再生医療等製品の研究・開発



仮条件：1110円～1160円

想定発行価格：1110円



上場時発行済み株式数：2199万6900株

公募：180万1700株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万0200株

ブックビルディング期間：7月12日～19日

公開価格決定日：7月22日

申込期間：7月23日～26日

払込日：7月29日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、ＳＢＩ証券



●Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ <220A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：7月31日



事業内容：デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等

SaaS提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援



仮条件：940円～1000円

想定発行価格：970円



上場時発行済み株式数：300万株

公募(自己株処分)：32万株

売り出し：75万1400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万0700株

ブックビルディング期間：7月16日～22日

公開価格決定日：7月23日

申込期間：7月24日～29日

払込日：7月30日



主幹事：ＳＢＩ証券



[2024年7月11日]





株探ニュース

