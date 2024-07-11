ammo、メジャー1stフルアルバム『SONG LIE』初回限定盤付属ライブ映像よりティザー公開
ammoが7月31日、メジャー1stフルアルバム『SONG LIE』をリリースする。同アルバム初回生産限定盤に付属するBlu-rayのライブティザー映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。
◆ammo 動画 / 画像
付属Blu-rayには2024年3月にZepp DiverCityで開催された＜reALITY＞のライブ映像が全22曲フルボリュームで収録される。
■メジャー1stフルアルバム『SONG LIE』
【初回生産限定盤(CD + Blu-ray)】
TFCC-81084〜81085 / \4,500(税込)
Blu-ray：Zepp DiverCity＜reALITY＞ライブ映像を収録
【通常盤(CD only)】
TFCC-81086 / \2,500(税込)
▼CD収録曲：新曲10曲
01. 意解けない (TVアニメ「小市民シリーズ」EDテーマ)
02. ナイタールーム
03. SING ALONE GOOD
04. SHI'NE
05. ルウ
06. 卒業
07. High Ace!!!
08. 愛魔性の女
09. 埃人間
10. 終わらないプレリュード
▼Blu-ray収録 ※初回生産限定盤
＜Zepp DiverCity「reALITY」＞映像収録曲
01. やまない愛はある
02. 未開封
03. 深爪
04. 突風
05. 歯形
06. Chill散る満ちる
07. おもしろい方へ
08. 紫春
09. おやすみ
10. ジュブナイル
11. 不気味ちゃん
12. 寝た振りの君へ
13. (emoji)
14. わかってる
15. 星とオレンジ
16. これっきり
17. 包まれる
18. フロントライン
19. 後日談
20. CAUTION
21. 歌種
22. ハニートースト
●封入特典 (通常盤は初回プレス分のみ)
＜Major 1st full album release tour “Don't Cry No Tour” 千ノ位編＞最速封入先行受付シリアルナンバー入り
●ショップ購入特典概要
・TOY’S STORE：ボールペン
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：アクリルキー・ホルダー(TOWER RECORDS ver.)
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く)：ステッカー
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー(楽天ブックス ver.)
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・Amazon：メガジャケ
・アニメイト：TVアニメ「小市民シリーズ」絵柄ミニフォト
・共通店舗特典：告知ポスター ※対象店舗は後日ご案内いたします。
■＜Major 1st full album release tour “Don't Cry No Tour” 千ノ位編＞
09月23日(月祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月13日(日) 東京・Zepp DiverCity
open17:00 / start18:00
▼チケット
1Fスタンディング 2F指定
3,900円 (仮・税込・D代別)
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