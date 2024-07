ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE：UNTOLD」を紹介“全員が作業に参加して心を込めた”

ENHYPENがカムバックの感想を語った。ENHYPENは11日午後、ソウル市松坡(ソンパ)区SKハンドボール競技場にて2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」の発売記念ショーケースを開催した。この日、メンバーのソヌは「久しぶりに2ndフルアルバムで挨拶することになった。今度は『BLOOD』シリーズに続き、新しい『ROMANCE』シリーズで活動する予定だ。新たな姿を見せるために一生懸命に準備したので、多くの愛と応援をお願いする」と語った。

続いてジェイは「メンバー全員がアルバムに参加したい、という意欲で頑張って準備してきた。ニューアルバムの作詞、作曲、プロデュース作業に全員が参加して、たくさんの心を込めた、特別な意味を持つアルバムになった」とし、「ENGENE(ENHYPENのファン)の方々が長い間、待ってくださっただけにたくさん準備したから、楽しみにしていただきたい。長い間力を注いだだけに、さらに目覚ましい成果を見せつける」と伝えた。2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」は、2年9ヶ月ぶりにリリースするENHYPENのフルアルバムで、お互いに正反対の世界に所属している“君”と愛を交わす少年の話を込めた。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、君が許してくれるなら、すべてを乗り越えて僕が持つ力を最大に活用して、君の願いを叶えてあげるという少年の意志を込めている。