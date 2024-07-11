¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡Âè6²óÁ´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡ÛµÆÃÏ¹§Ê¿¡¡È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ÇÈ¿·â³«»Ï
¡¡¡ãÄÅ12Æü4R¡¢11R¡äµÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê45¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï9Í¥½Ð2V¤ò¸Ø¤ë¼ÂÀÓºÇ¾å°Ìµ¡¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤¬À®ÀÓ¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡11Æü¤Î2ÆüÌÜ¤Ï22¹æµ¡¤Ë¸µ¡¹ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¥Ã¥È¤ËÌá¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÖÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ±¤¸Â¤Ê¤é48¡ó¤Îµ¡Ê£¾¡Î¨¤ò²Ô¤¤¤À¾õÂÖ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¡£¸½¾õ¤Ç¤â±óÆ£¥¨¥ß¤ò´Þ¤á¤Æ»î±¿Å¾¤ÎÂ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö½éÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¤Çº´Æ£Íã·¯¤Ë¿¤Ó¤é¤ì¤¿¤«¤é¡£¥¨¡¼¥¹µ¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°É¾È½¤È¤Îº¹¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£¤³¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤À¡£¡Ö¥¨¡¼¥¹µ¡¤À¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Â¡£¤â¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤â°¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡12Æü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï4R¤Ë5¹æÄú¡¢11R¤Ë1¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£µ¤»ý¤Á¤ÈÄ´À°¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÈ¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£