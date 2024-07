◆ENHYPEN「ROMANCE:UNTOLD」

【モデルプレス=2024/07/11】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が12日、2nd Studio Album『ROMANCE:UNTOLD』をリリースする。これに先立ち、11日に韓国にてメディアショーケースを実施し、7人それぞれが推し曲を明かした。JUNGWON(ジョンウォン)・HEESEUNG(ヒスン)・JAY(ジェイ)・JAKE(ジェイク)・SUNGHOON(ソンフン)・SUNOO(ソヌ)・NI-KI(ニキ)からなるENHYPEN。Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビューを果たした。

◆SUNGHOONの推し曲「Moonstruck」

◆JAY&SUNOOの推し曲「Hundred Broken Hearts」

◆JAKE&NI-KIの推し曲「Brought The Heat Back」

◆HEESEUNGの推し曲「Highway 1009」「Paranormal」

◆JUNGWONの推し曲「Paranormal」

『ROMANCE:UNTOLD』はENHYPENにとって2年9ヶ月ぶりのフルアルバムで、メンバー全員が作詞・作曲・プロデュースに参加。さらにアルバムコンセプトフォトとミュージックビデオのスタイリングには、レディー・ガガのスタイリストとしても有名なクリエイティブディレクターのニコラ・フォルミケッティ、タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」と収録曲「Brought The Heat Back」にグローバルヒット曲を多数輩出した実力のあるプロデューサーJVKE、Cirkutがそれぞれ参加するなど、各分野の大物を総動員した。「XO (Only If You Say Yes)」は「君さえ許してくれるなら、すべてを乗り越えて僕が持っている力を最大限発揮し、君の願いを叶えてあげる」という意志が込められた甘いロマンスファンタジー曲。「XO」は「反対または承諾」を表現する印であり、言葉の代わりにできるキス(X)とハグ(O)の意味を含んでいる。さらに収録曲はすべて「君」に忠誠を捧げた少年の置かれた状況と心情をテーマに完成。「XO (Only If You Say Yes)」をはじめ、恍惚とした月明かりデートを歌った「Moonstruck」、2人だけの秘密を描いた「Your Eyes Only」、悲劇的な結末を迎えないと誓う「Hundred Broken Hearts」、初めて感じる嫉妬心に対する想いを込めた「Brought The Heat Back」、愛の力を信じる「Paranormal」、君に対する忠誠を決心した「Royalty」、ENHYPENとENGENE(エンジン/ファンの愛称)の未来を高速道路に例えた「Highway 1009」のストーリーが互いに密接に結びつく。またJVKEが歌唱に参加したタイトル曲の英語バージョン「XO (Only If You Say Yes) (English Ver.) Feat.JVKE」と、7つの言語のナレーションで再誕生した「Highway 1009 (Narr Ver.)」もアルバムをより豊かにした。本アルバムの中での推し曲を聞かれると、SUNGHOONは「僕は今回のアルバムの全曲が好きなんですが、その中でも1番トラックである『Moonstruck』が好きです」と回答。「メロディーもすごく中毒性があって、何よりセクシーなムードがすごくいいと思いました」と明かした。JAY&SUNOOは、ともにJUNGWONが作曲でトップラインを担当した4番トラック「Hundred Broken Hearts」。「JUNGWONがこの曲の作業に取りかかったってこともあり、すごく好きなので推しの曲になりました」(SUNOO)、「美しい夜景が目の前に浮かぶような雰囲気のすごくムードのある曲で、いつでも聴きたくなるような中毒性のある曲だと思うからです」とそれぞれ理由も説明している。5番トラックの「Brought The Heat Back」をチョイスしたのはJAKE&NI-KI。NI-KIは「ツアー中にデモを1番最初聴いたんですが、その時に初めて聴いた途端、僕は今回このアルバムの中でこの曲ほど良いものはないだろう、素晴らしい、と思いました」と絶賛し、「『Brought The Heat Back』のようなジャンルを 日頃よく聴くこともあったり、自分の好みに合っているのもあって、ENGENE(エンジン)の皆さんにもたくさん愛していただいて、またたくさん聴いててほしいと思います」と自信を見せた。JAKEは「『Bite Me』を作ってくださったプロデューサーさんが今回もう1曲作ってくださって、また名作が出たような気がします」とプロデューサーCirkutが再び強烈な楽曲を生み出したと言い、「すごくノリノリな曲でもありながら、また一風違ったような雰囲気もあって、非常に魅力的だと思います」と笑顔で話した。HEESEUNGは「僕はやはり初めて僕が作業した曲である『Highway 1009』は優先順位が1番高いんですが…(笑)」とプロデュースに参加したグループ初となるファンソングを挙げつつ、「それ以外で推しの曲を選ぶとしたら『Paranormal』が良いと思いました。すごくヤングでエネルギッシュな曲ですし、僕たちが練習室でライブの練習をするのですが、『Paranormal』のときに一緒にジャンプをしながら練習をして、そのときのエネルギーがあまりにも良くて、これをファンの皆さんと一緒に歌ったらもっともっと楽しくなるだろう、盛り上がるだろうというふうに思いました」と6番トラック「Paranormal」も推しているようだった。JUNGWONも「僕もHEESEUNGさんと同じ理由で6番目の『Paranormal』が好きです。胸が踊るというか、ノリノリなドラムベースが普段から好きなので好きです」と告白。また「前(のアルバム)から収録曲は全部良かったですが、今回メンバーの推し曲がこのようにそれぞれ異なったのは初めてだと思います。タイトル曲だけではなく収録曲全曲が本当に優れていて誇りたい部分だと思います」と胸を張り、JAKEも「個人的に今回のアルバムが今までのアルバムの中で1番良いと思います。ファンの皆さんも好きになってくれると思いますし、自信溢れるアルバム」とJUNGWONに共感していた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】