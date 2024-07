8月3日「はちみつの日」に合わせて、銀座コージーコーナーより『くまのプーさん』デザインの見た目も可愛い「はちみつ&柑橘」の爽やかなスイーツが登場する。夏ギフトにもおすすめです!8月3日は「はち(8)みつ(3)の日」。もうすぐ訪れるスペシャルデーは、「はちみつ」が大好きな『くまのプーさん』をモチーフにしたスイーツを楽しみませんか?今年も銀座コージーコーナーには「はちみつの日」にピッタリのプーさんデザインのキュートなスイーツが目白押し。本年は「はちみつ&柑橘」で爽やかな味を楽しむことができます。早速ラインナップをご紹介していきましょう。「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」は、レモンプリンの爽やかな味わいにはちみつソースの甘さがマッチし、暑い時期でもさっぱり楽しめるカップスイーツ。はちみつ瓶のようなカップも可愛くて、見た目も楽しむことができちゃいます。

焼菓子ギフトは、はちみつのやさしい甘みに柑橘の爽やかさをプラスした「はちみつレモンマドレーヌ」と「はちみつオレンジマドレーヌ」を、仕掛け付きボックスやアフターユースできる巾着、みつばち姿に扮したプーさんをデザインしたボックスにそれぞれアソート。はちみつをイメージした黄色の巾着は、プーさんのタグやつぼ型のステッチ付きで、アフターユースにもおすすめのかわいらしさです。6個入りの「<くまのプーさん>はちみつの木ボックス」と12個入りの「<くまのプーさん>はちみつギフト(12個入)」、8個入りの「<くまのプーさん>はちみつ巾着」のほか、マドレーヌは1個販売もされるので、自分へのおやつにちょこっと食べたい方もお楽しみいただけます。「<くまのプーさん>レモンプリン〜はちみつソース〜」は7月12日(金)〜8月29日(木)頃まで、焼き菓子は7月19日(金)〜8月下旬までお取り扱い予定とのこと。焼菓子ギフトはオンラインショップでもお取り扱いされるので、お近くに銀座コージーコーナーがない方や大切な方への贈り物にしたい方はこちらをご利用すると便利ですよ。※はちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.