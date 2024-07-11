¡Ö¤â¤Ï¤ä³¨²è¡×¡Ö³¨ÍÕ½ñ¤Î¤è¤¦¡×ÂìÂôâÃµ¬»Ò¡¡²ÈÂ²£µ¿Í¹ë²Ú¥®¥ê¥·¥ãÎ¹¤¬Ä¶ÀäÁ¢Ë¾¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®♥¡×Î±³ØÃæ¤Î£³¿Í¤Î»Ò¤È
¡¡¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦ÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£±Ñ¹ñ¤ËÎ±³ØÃæ¤Î£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ËÅç¤Ë¥Ð¥«¥ó¥¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Í¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥Ã¥É¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂìÂô¿²ð»á¤Ç¡¢Ä¹½÷¡Ê£²£±¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê£±£·¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê£±£¶¡Ë¤Î£³¿Í¤È¤âÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥®¥ê¥·¥ã¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡¡¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤É÷¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¥Á¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¥°¥í¡¼¥Ö¡¦¥È¥í¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹£µ¤Ä¤ò£²¤Ä¤Î¥«¡¼¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¾è¤»¤¿¶õ¹Á¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢³¤¤ò¸«²¼¤í¤¹¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿ÂìÂô¡£
¡¡£±£°Æü¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ÎÀÄ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ê¤É¤Ç¿¿¤ÃÇò¤ÊÊÉ¤Î²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö³¹¤È¿¿¤ÃÀÄ¤Ê³¤¤ò¸«ÅÏ¤¹¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö³¨ÍÕ½ñ¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä³¨²è¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¡£¤«¤Ã¤±¡Á¡×¡Ö·Ê¿§¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¤³ÍÍ¤ÎÈþ¤·¤µÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®♥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£