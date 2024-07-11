日経225先物：11日19時＝100円安、4万2270円
11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比100円安の4万2270円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2224.02円に対しては45.98円高。出来高は2272枚となっている。
TOPIX先物期近は2924.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42270 -100 2272
日経225mini 42270 -95 39100
TOPIX先物 2924.5 -4.5 2799
JPX日経400先物 26875 -55 178
グロース指数先物 651 -2 86
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2924.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42270 -100 2272
日経225mini 42270 -95 39100
TOPIX先物 2924.5 -4.5 2799
JPX日経400先物 26875 -55 178
グロース指数先物 651 -2 86
東証REIT指数先物 売買不成立
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