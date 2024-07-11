　11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比100円安の4万2270円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2224.02円に対しては45.98円高。出来高は2272枚となっている。

　TOPIX先物期近は2924.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42270　　　　　-100　　　　2272
日経225mini 　　　　　　 42270　　　　　 -95　　　 39100
TOPIX先物 　　　　　　　2924.5　　　　　-4.5　　　　2799
JPX日経400先物　　　　　 26875　　　　　 -55　　　　 178
グロース指数先物　　　　　 651　　　　　　-2　　　　　86
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース