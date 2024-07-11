11日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比100円安の4万2270円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2224.02円に対しては45.98円高。出来高は2272枚となっている。



TOPIX先物期近は2924.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.67ポイント安で推移。





○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42270 -100 2272

日経225mini 42270 -95 39100

TOPIX先物 2924.5 -4.5 2799

JPX日経400先物 26875 -55 178

グロース指数先物 651 -2 86

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

