SUPER EIGHT、改名後初のアルバムは“グループの強さを感じる”自信作に「20年たってまだ…」

話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」。7月11日に発売された最新号「vol.143」では、SUPER EIGHTが表紙を飾った。

【関連】大倉忠義、SUPER EIGHTに改名後の心境を明かす&横山裕はスタッフの反応にぼやき「言う時…」

7月31日にグループ改名後初のアルバム「SUPER EIGHT」をリリースするSUPER EIGHT。「多種多様な曲がそろっていて、僕ららしい」(大倉忠義)「20年たってまだ広がりがあるのかっていうグループの強さを感じた」(村上信五)とニューアルバムの聴きどころや、収録曲を楽曲提供したアーティストとのエピソードを教えてくれた。

また、個人での活動について「グループでのパフォーマンスにも反映されるのが楽しみ」(丸山隆平)と語っているほか、デビュー20周年のメモリアルイヤー前半の活動を振り返ってもらった。

さらに、「『この景色、あと何回くらい見られるんやろう』と感慨深かった」(横山裕)「ずっと続いてきた伝統は消えていなかったんだと感じられた」(安田章大)と「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」に出演しての心境を明かしている。