【官公庁オークション:ガンプラ、フィギュア、プラモデルなど】参加申込期間:7月11日13時~7月24日23時入札期間:7月30日13時~8月1日23時

KSI官公庁オークションにて、ガンプラやフィギュア、プラモデルなどが出品されている。

今回出品されているのは、プラモデル関係でガンプラの一番くじの景品である「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムヘッド」や「MG 1/100 MS-06S シャア・アズナブル専用ザクII ver.2.0」のほか、「HG ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」を含むHGガンプラを5点まとめたセットなどや、パイクのスケールプラモデルなどが確認できた。

それ以外にも、「POP UP PAREDE メイプル」や「POP UP PAREDE シナモン」、「POP UP PAREDE 兎田ぺこら」などのフィギュア商品や、東京マルイの「M92F」や「デザートイーグル」などのエアガンも確認できた。

本オークションに参加する場合は、参加申込を7月24日23時までに行なう必要があり、入札期間は7月30日13時から8月1日23時となっている。

