アニメ映画『KING OF PRISM ‐Dramatic PRISM.1‐』より、本予告と本作で描かれるプリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」の大会ポスター風ビジュアルが解禁。主題歌は主人公・一条シン(CV:寺島惇太)らによるユニット・SePTENTRION(セプテントリオン)が歌う「LINK WORLD」に決まった。「KING OF PRISM」シリーズは、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指してさまざまな試練や困難に立ち向かっていくストーリー。今作は約4年ぶりの最新作となる。

今回“プリズムスタァ”を目指す少年たちが挑戦するのは、プリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」。初代プリズムチャンプを決める本大会に、主人公・一条シン(CV:寺島惇太)率いるエーデルローズと、如月ルヰ(CV:蒼井翔太)擁するシュワルツローズの両陣営からよりすぐりのメンバーが”KING OF KINGS”の名を懸け、数々のプリズムショーを繰り広げる。本作はその大会の模様を”独占生中継”でお送りするスペシャル番組「Dramatic PRISM.1」として構成。実況アナウンサーに立木文彦を迎え、プリズムの熱き激闘を実況中継する。さらに、今作で新たに公開予定となる“あの名曲”のCGライブカットを含む新規場面カットも到着した。主題歌は一条シン(CV:寺島惇太)、太刀花ユキノジョウ(CV:斉藤壮馬)、香賀美タイガ(CV:畠中祐)、十王院カケル(CV:八代拓)、鷹梁ミナト(CV:五十嵐雅)、西園寺レオ(CV:永塚拓馬)、涼野ユウ(CV:内田雄馬)の7人によるユニット・SePTENTRION(セプテントリオン)が歌う新曲「LINK WORLD」に決定。このたび公開された本予告内にて明るく爽やかなポップチューンとなる本楽曲の一部が解禁となった。さらに「LINK WORLD」ほか全10曲を収録したデビューアルバム『We are SePTENTRION!!!!!!!』が9月18日に発売されることが決定。アルバムにはボーナストラックとして、7人がこれまでの活動を振り返る録り下ろし音声ミニドラマも収録される。ジャケットはキャラクターデザインの松浦麻衣による描き下ろしとなり、フレッシュな7人が集合したジャケット画像も併せて解禁となった。第3弾ムビチケカードには、プリズムウォッチ風リストバンド型ライト(全7種)が付いてくる。本作中に登場する十王院グループが開発した”プリズムシステムを全面採用した超高性能ウォッチ”を模したリストバンド型ライトが、エーデルローズ7名の各イメージカラーでラインナップ。全国の上映劇場(一部劇場を除く)と通販にて7月12日より発売開始となる(通販は0時より、劇場はオープン時より発売開始)。本予告と併せて、作中で開催されるプリズムショーチャンピオンシップ「PRISM.1」の大会ポスター風ビジュアルが公開となった。本大会の優勝候補筆頭となるエーデルローズの一条シンとシュワルツローズの如月ルヰが、おのおのの学校のエンブレムを背負って登場する。アニメ映画『KING OF PRISM ‐Dramatic PRISM.1‐』は、8月16日より全国公開。