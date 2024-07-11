ÃæÅç·ò¿Í¤Î¥¥á´é¤òÊø¤¹¡¢»ÄÁü¤È²½¤·¤¿¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡ªGEMN¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦GEMN¡Ê¥¸¥§¥à¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤ÎÂè2´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥¡¥¿ー¥ë¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤È¤Î¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥á´é¥±¥ó¥Æ¥£ー¤È»ÄÁü²½¤·¤¿¥¥¿¥Ë¥Æ¥£ー
¢£7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤ï¤«¤ëÃæÅç·ò¿Í¤È¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ
ÃæÅç¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
º¸¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢±¦¼ê¤ò¶»¤ËÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¥¥á´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅç¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¼Ì¿¿º¸Â¦¤Ë¥Ö¥ì¥Ã¥Ö¥ì¤Î¿ÍÊª¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ìËç¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¥Ö¥ì¥Ã¥Ö¥ì¤Î¿ÍÊª¤¬¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡ª
¥¥¿¥Ë¤ÏÃæÅç¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤Ø¤ÈÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡£¤½¤ó¤Ê¥¥¿¥Ë¤Î¹ÔÆ°¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃæÅç¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬¾Ð´é¤Ë¡£
³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤ë¥¥¿¥Ë¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»£±Æ¤ËÌá¤ëÃæÅç¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÅç¤¬¥¥á´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤½¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ê¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÃæÅç¤Ï¡Ö#¥¥¿¥Ë¥Æ¥£ー¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Î7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÃæÅç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö#7ËçÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¼Ì¿¿»£¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¡È¥¥¿¥Ë¥Æ¥£ー¡É¤Î»ÄÁü¤òÃµ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¼Ì¿¿¡§¥¥á´é¥±¥ó¥Æ¥£ー¤È»ÄÁü²½¤·¤¿¥¥¿¥Ë¥Æ¥£ー
¢£¼Ì¿¿¡§¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¤ËÌ´Ãæ¤ÊGEMN¤Î»Ñ¤â
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.07.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Õ¥¡¥¿ー¥ë¡×