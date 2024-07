トヨタ博物館では、夏休み期間の8月中、お子さまを中心に家族そろって楽しめるイベントを開催します。

トヨタ博物館「夏休み特別企画 イベント」

トヨタ博物館では、夏休み期間の8月中、お子さまを中心に家族そろって楽しめるイベントを開催します。

夏休み特別企画では、車内に乗りこんで記念撮影ができます。

その他、自由な発想でお絵かきするモノづくりイベントも行います。

なお、7月13日(土)から8月31日(土)は小学生の入場料を無料とします。

夏休み特別企画、イベント等の概要は以下の通りです。

1. 夏休み特別企画「夏の思い出 レア車に乗って記念撮影しよう!」

期間:2024年8月1日(木)〜9月1日(日)

場所:トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室(有料ゾーン内)

内容:レアな車の運転席などに乗りこみながら楽しく学びます

3輪タクシー

車両名:トゥクトゥク(タイ)

乗車 :可

JAF災害対策指揮車

車両名:トヨタ メガクルーザー(1997年 日本)

乗車 :可

救急車

車両名:トヨタ 救急車 ハイメディック(1997年 日本)

乗車 :可

小さな電気自動車

車両名:チョロキューモーターズ Q-CAR Qi キューノ(2004年 日本)

乗車 :可

※展示車両は予告なく変更、入替する場合があります

2. 夏休みイベント「おえかきトミカ工房」

開催日:2024年8月7日(水)〜31日(土)の毎週水曜日と土曜日の計8日間

時間 :10:00〜12:00

※販売はショップで9:30〜11:30まで

※限定40個/日

場所 :TINY STUDIO 文化館1階

内容 :台紙にお絵かきをして、トラックの荷台部分にはめこみ、

自分だけのトミカを作ります

材料費:600円(税込)/個(お一人様1個まで)

(C)TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です

3. ちいさな図書室

日時:2024年8月の毎週日曜日 10:00〜17:00

場所:TINY STUDIO 文化館1階

内容:クルマに関する新着雑誌や図書、絵本や児童書などの読書を楽しめます

<11/2(土)まで文化館3階の図書室はリニューアル工事のため休室中です>

4. 小学生無料期間

期間:2024年7月13日(土)〜8月31日(土)

【トヨタ博物館の案内】

(1) 所在地 : 〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100

・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

「芸大通」駅下車、徒歩5分

・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km

(グリーンロード沿い)

TEL:0561-63-5151 FAX:0561-63-5159

(2) 開館時間: 9:30〜17:00(入館受付は16:30まで)

(3) 休館日 : 月曜日(祝日の場合は翌平日)

https://toyota-automobile-museum.jp/visit/calendar/

(4) 入場料 : 大人1,200円 シルバー(65歳以上)700円

中高生600円 小学生400円

※消費税込み/団体割引あり

※会期中の7/13(土)〜8/31(土)は小学生入場無料

★文化館は7月31日(水)まで、図書室は11月2日(土)まで閉鎖中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トゥクトゥクなどレアな車に乗って記念撮影も!トヨタ博物館「夏休み特別企画 イベント」 appeared first on Dtimes.