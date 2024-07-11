¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¡¢±Ç²è¡Ö´¨Íö¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä20Âå¤ÎÊì¿ÆÌò
½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤¬¡¢±Ç²è¡Ö´¨Íö¡×¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´¨Íö¡×¤ÏºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¤Ç¡¢¤¢¤ëÊìÌ¼¤¬¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ëÀ¸Â¸µ¤òÉÁ¤¯¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤Ï¡¢20Âå¤ÎÊì¿Æ¥¢¥¸¥óÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢Åö»þ¤ÎºÑ½£Åç½÷À¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Èà½÷¤Î6ºÐ¤ÎÌ¼¥Ø¥»¥óÌò¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»ÒÌòÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Á¥§¤¬±é¤¸¡¢Êì¿Æ¤Ë»÷¤Æ¿´º¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢·ÉéÊ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¡Ø´¨Íö¡Ù¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤ÎÎÏ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡×¤È½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µÓËÜ¤È±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ï¡¦¥ß¥ç¥ó¥ß´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¡Ø´¨Íö¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥¢¥¸¥ó¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¸±¤·¤¤Î¹Äø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í´ÖÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¶¯¿Ù¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö´¨Íö¡×¤Ïº£½©¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2025Ç¯¤Ë´ÑµÒ¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ö´¨Íö¡×¤ÏºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¤Ç¡¢¤¢¤ëÊìÌ¼¤¬¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ëÀ¸Â¸µ¤òÉÁ¤¯¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤Ï¡¢20Âå¤ÎÊì¿Æ¥¢¥¸¥óÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢Åö»þ¤ÎºÑ½£Åç½÷À¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Èà½÷¤Î6ºÐ¤ÎÌ¼¥Ø¥»¥óÌò¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»ÒÌòÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Á¥§¤¬±é¤¸¡¢Êì¿Æ¤Ë»÷¤Æ¿´º¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
µÓËÜ¤È±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ï¡¦¥ß¥ç¥ó¥ß´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ã¥ó¥®¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¡Ø´¨Íö¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥¢¥¸¥ó¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¸±¤·¤¤Î¹Äø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í´ÖÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¶¯¿Ù¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö´¨Íö¡×¤Ïº£½©¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2025Ç¯¤Ë´ÑµÒ¤ËÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£