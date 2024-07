7月11日 公開

DMM.comは7月11日、同社が運営する総合動画配信サービス「DMM TV」における夏アニメの最新ラインナップを公開した。

月額550円の「DMM プレミアム」に加入することで楽しめる見放題作品に、単独先行配信「TRUMP シリーズ TV アニメ『デリコズ・ナーサリー』」、先行配信「NieR:Automata Ver1.1a(第2クール)」、「女神のカフェテラス(第2期)」、「菜なれ花なれ」、「エルフさんは痩せられない。」、「【推しの子】第2期」など50作品がラインナップされる。

また、「DMM TV」では最新作を含むアニメ2,000作品以上の第1話が無料公開中。無料公開作品は「DMM プレミアム」会員への登録は不要で、誰でもすぐに観ることができる。

2024 年夏アニメ・配信作品一覧 ※五十音順

ATRI -My Dear Moments- 異世界失格 異世界スーサイド・スクワッド 異世界ゆるり紀行 ~子育てしながら冒険者します~ エグミレガシー エルフさんは痩せられない。 TV 放送 ver./ミニアニメ「直江くんは痩せさせたい。」 ☆先行配信 エルフさんは痩せられない。 ぽてぽて ver. ☆先行配信 【推しの子】第2期 俺は全てを【パリイ】する~逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい~ カードファイト!! ヴァンガード Divinez Season2 かつて魔法少女と悪は敵対していた。 神之塔 -Tower of God- 王子の帰還 疑似ハーレム 義妹生活 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season II 銀河英雄伝説 Die Neue These 激突 グレンダイザーU 現代誤訳/超電導会議 ~Documentary of 現代誤訳~ 恋は双子で割り切れない しかのこのこのここしたんたん 下の階には澪がいる SHY 小市民シリーズ 0歳児スタートダッシュ物語 戦国妖狐 先輩はおとこのこ 多数欠 黄昏アウトフォーカス ダンジョンの中のひと 杖と剣のウィストリア 天穂のサクナヒメ 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん TRUMP シリーズ TV アニメ『デリコズ・ナーサリー』 ★独占先行配信 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか? 菜なれ花なれ ☆先行配信 NieR:Automata Ver1.1a(第2クール) ☆先行配信 逃げ上手の若君 2.5 次元の誘惑 NINJA KAMUI ばいばい、アース ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで 貼りまわれ!こいぬ VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた FAIRY TAIL 100年クエスト 僕の妻は感情がない まぁるい彼女と残念な彼氏 負けヒロインが多すぎる! 魔導具師ダリヤはうつむかない 真夜中ぱんチ 未来の黒幕系悪役令嬢モリアーティーの異世界完全犯罪白書 女神のカフェテラス(第2期) ☆先行配信 闇芝居 十三期 よあそびぐらしっ!【オンエア版】 ラーメン赤猫

「【推しの子】第2期」キービジュアル

「NieR:Automata Ver1.1a(第2クール)」キービジュアル

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C)SQUARE ENIX/人類会議

