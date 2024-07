『ゲーム・オブ・スローンズ』エミリア・クラーク、新作が決定！Amazonの犯罪ドラマシリーズに出演

『ゲーム・オブ・スローンズ』デナーリス・ターガリエン役で知られるエミリア・クラークの新作が決定し、Amazonが手掛ける犯罪ドラマシリーズにメインキャストで出演することが明らかになった。Varietyなどが報じている。



【関連記事】『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』にデナーリスの〇〇〇が登場!?

エミリアは、この度Amazonプライム・ビデオで配信予定のグラフィックノベル「Criminal(原題)」のドラマ化作品に主要キャストとして出演することが決定。

EXCLUSIVE: Emilia Clarke has been cast in Amazon Prime Video‘s upcoming series adaptation of the “Criminal” graphic novels in a lead role.⁠ ⁠https://t.co/eMqyyhqssb pic.twitter.com/z3DJ5PUqOD

- Variety (@Variety) July 10, 2024