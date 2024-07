&TEAM、日韓5都市でツアーを開催…2度目のソウル公演にも期待

&TEAMが、日韓5都市でツアーを開催する。彼らは本日(11日)、公式SNSを通じて「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE' IN SEOUL」の開催を伝えた。ソウルでコンサートを開催するのは、今年2月に江西(カンソ)区KBSアリーナで開催した初の単独ツアーに続いて2回目だ。約6ヶ月でソウルコンサートの会場規模を拡大した彼らの成長に注目が集まる。

&TEAMはデビューから1年7ヶ月にしてアリーナツアーを確定し、注目すべき活躍を続けている。彼らは7月20〜21日の有明アリーナでの東京公演を皮切りに、7月25〜26日に神戸ワールド記念ホール、8月17〜18日にマリンメッセ福岡、8月30〜31日にソウル城北(ソンブク)区高麗大学校のファジョン体育館で、9月28、29日にポートメッセなごやで公演を行い、日韓で5都市ツアーを行う。メンバーたちは「もっと大きな会場でファンの皆さんに会いたいという目標が叶ってワクワクしている。前回の公演よりもさらに成長した姿をお見せしたい」とし、初のアリーナツアー開催に対する感想を語った。&TEAMはツアー期間中の8月7日に2ndシングル「青嵐」を発売し、9人の少年の熱い夏の物語を披露する予定だ。