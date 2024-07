◆“LDHの星”PSYCHIC FEVER、 グルーバルな活躍で注目度上昇

【モデルプレス=2024/07/11】7月27日・28日、東京都お台場の特設会場にて開催される⾳楽フェス「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)に出演するPSYCHIC FEVER(サイキックフィーバー)。開催を前に、本記事では彼らの魅力とこれまでの活動を紹介する。PSYCHIC FEVERは、LDH JAPAN所属の7人組ダンス&ボーカルグループ。総合エンタテインメントスクール“EXPG STUDIO”の精鋭が集まり、ダンス、ヴォーカル、ラップ、ビートボックスと多彩なスキルを持つ。メンバーは剣(つるぎ/1997年生まれ)、中西椋雅(なかにし・りょうが/1998年生まれ)、渡邉廉(わたなべ・れん/2000年生まれ)、JIMMY(ジミー/2000年生まれ)、小波津志(こはつ・こころ/2000年生まれ)、半田龍臣(はんだ・りゅうしん/2001年生まれ)、WEESA(イーサ/2004年生まれ)から成る。

◆「XD World Music Festival presented by Yogibo」とは?

◆開催概要

◆チケット情報

2019年に開催された「BATTLE OF TOKYO 〜ENTER THE Jr.EXILE〜」にて正式にお披露目後、同年10月に、LDHでは初となる1グループで日本全国47都道府県を巡る「武者修行」を完走し、計4万人を動員。2021年7月には、プレデビュー曲第1弾となる「Hotline」を引っ提げ、LDHでも初となるオンラインでの「武者修行」を開催し、計6公演で約30万人の観覧者数を集めた。そして2022年7月、アルバム「P.C.F」で念願のメジャーデビューを果たす。その後、約半年間は武者修行として活動拠点をタイに移し、現地で様々な学びを重ね成長を遂げていった。これまで、三代目 J SOUL BROTHERSのドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 “THIS IS JSB”」や、OMI(※「O」はストローク付き/登坂広臣)のソロアリーナツアー「OMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”」に帯同しオープニングアクトを務めるなど、数々のLDHアーティストのサポートメンバーとして100を超えるステージでパフォーマンス行い、デビューに向けて着実に経験と実績を積み重ねてきたPSYCHIC FEVER。そんな彼らが、2024年1月にリリースした楽曲「Just Like Dat feat.JP THE WAVY」で今大きな注目を集めている。同曲は日本のHIPHOPシーンを牽引するソロラッパー・JP THE WAVYがプロデュースした楽曲であり、HIPHOPとR&Bの要素を巧みに取り入れたフロウとダンスでメンバー1人1人のスキルの高さを感じさせる。その反響は日本だけに留まらず、海外でも人気が拡大し、TikTokの総再生回数は1億回を突破。さらに、Spotifyの国内含むバイラルチャートトップ50にてベトナム、タイ、韓国、台湾などアジア8ヶ国でチャートインするなど、グローバルな注目度を証明する形となった。今回「XD」初日の27日に出演するPSYCHIC FEVER。開催を前にメンバーたちは「僕たちならではの熱量を皆さんと共有できたらなと思っております!」と意気込んでいる。結成当初から「日本はもちろん世界に通用するグローバルアーティスト」を目標とし、“ビルボードチャートグローバル1位”を挑戦として掲げ、活動の幅を広げてきた彼らは「Just Like Dat feat.JP THE WAVY」のヒットにより、海外からも高く評価され、夢に向かって着実に駆け上がっている。果たして「XD」ではどのようなエンターテインメントで魅せるのか。6月末にツアー「PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 "HEAT"」を終えたばかりでもあり、7人の結束力と個の力がより強まった熱の高いパフォーマンスに期待がかかる。XDは、⽇本の祭りをアップデートする、フェスを通して繋がる、共に創造する、祝福することをコンセプトとし、⾳楽とテクノロジーの融合を掲げる“新時代の⾳楽フェス”。国内外のトップアーティストが出演し、3万人のオーディエンスの動員を予定する大規模なLIVE・DJ・DANCEのイベントとなる。⾳楽だけでなく最新のテクノロジーを活⽤したパフォーマンスや、オーディエンス参加型のインタラクティブな体験も提供する。(modelpress編集部)名称:XD World Music Festival presented by Yogibo日時:2024年7月27日(土)、28日(日)場所:お台場XD特設会場(青海R地区)時間:11:00開場/11:00開演予定主催:XD実行委員会・1DAY GA(一般):15,000円/1DAY PGA(前方エリア):24,000円/1DAY VIP(最前エリア):32,000円・2DAYS GA(一般):28,000円/2DAYS PGA(前方エリア):46,000円/2DAYS VIP(最前エリア):62,000円※1.「チケットぴあ」で購入可能※2.予定枚数達し次第発売終了予定【Not Sponsored 記事】