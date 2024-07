アミューズメント施設「ナムコ」にて、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念したキャンペーンを開催!

大型のぬいぐるみやマスコットぬいぐるみなどのプライズが登場するほか、オリジナルショッパー&対象クレーンゲーム1回無料券、オリジナルステッカーくじのプレゼントキャンペーンも実施されます☆

namco 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』ナムコキャンペーン

開催期間:2024年7月19日(金)〜9月1日(日)

開催店舗:全国約200店舗の直営アミューズメント施設「ナムコ」

「ナムコ」にて、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念した「映画『怪盗グルーのミニオン超変身』ナムコキャンペーン」を開催。

今回のキャンペーンでは、大型のぬいぐるみやマスコットぬいぐるみなどナムコ限定景品がクレーンゲーム機にラインナップされます。

また、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の鑑賞済み映画半券を提示またはナムコポイントアプリのクーポンの提示で、「オリジナルショッパー(全1種)」と「対象のクレーンゲーム1回無料券」がもらえます。

さらに、ナムコの対象クレーンゲーム機に500円分を投入すると、オリジナルステッカーくじ参加でき、出た賞に応じてオリジナル特典が1つプレゼントされるなど、楽しい企画が盛りだくさんです☆

ミニオン スーパーラージぬいぐるみ“ボブ” 〜ティムスタイル〜

サイズ:約W28×H44cm

種類:全1種

抱きしめることができる大きなサイズのぬいぐるみ。

「ティム」をモチーフにした衣装がかわいいデザインです。

ミニオン スーパーラージぬいぐるみ“フラッフィ”

サイズ:全長54cm

種類:全1種

大人気の「フラッフィ」が寝そべりポーズで登場!

ふわふわの触り心地にも注目です。

怪盗グルーのミニオン超変身 スーパーラージぬいぐるみ“グルーJr.”

サイズ:約W30×H44cm

種類:全1種

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』で登場する「グルーJr.」の大きなぬいぐるみ。

お座りポーズがかわいい、存在感抜なプライズです。

ミニオン ぬいぐるみ

サイズ:約W11×H15cm

種類:全3種

「ミニオン」の人気キャラクターがマスコットサイズでラインナップ!

持ち歩きにちょうどいい、手のひらサイズです。

ミニオン プレミアムクールネックリング 〜ボブ&ティム〜

サイズ:約W15×H19cm

種類:全4種

首に巻いて暑さをやわらげられるクールネックリング。

暑さ対策におすすめのかわいいグッズです!

ミニオン クリアマルチケース

サイズ:約W11×H6.5cm

種類:全8種

小物を入れて持ち運ぶのにぴったりなクリアマルチケース。

「ミニオン」の人気キャラクターが散りばめられたポップでかわいいデザインです。

オーロラ素材を使用したきらきらと輝く仕様もラインナップされます。

ミニオン ぷかぷかボール

サイズ:直径 約5cm

種類:全5種

「ミニオン」の仲間たちの顔のプリントがかわいい手乗りサイズのボール。

水にぷかぷか浮かべることができます。

「オリジナルショッパー」と「対象クレーンゲーム1回無料券」プレゼント

配布期間:2024年7月19日(金)〜なくなり次第終了

種類:全1種

サイズ:約W29×H21cm

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の鑑賞済み映画半券を提示またはナムコポイントアプリのクーポン提示された方限定の特典も用意。

「オリジナルショッパー(全1種)」と「対象のクレーンゲーム1回無料券」が各1枚プレゼントされます。

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です

※映画半券とナムコポイントアプリのクーポンは併用可能です

※ナムコ限定特典「オリジナルショッパー」&「対象クレーンゲーム1回無料券」は映画半券1枚につき1枚のお渡しです

「オリジナルステッカーくじ」にチャレンジ

期間:2024年7月19日(金)〜なくなり次第終了

種類:全3種

ナムコの店舗で対象のクレーンゲーム機に500円分を投入すると、特典が必ずもらえるナムコ限定「オリジナルステッカーくじ」に参加可能。

くじで出た賞に応じてオリジナル特典が1つプレゼントされます。

※お金を入れる前に、スタッフの方に声をかけてください

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です

【A賞】レジャーシート

サイズ:約W140×H90cm

種類:全1種

家族みんなで座ることができるビッグサイズのレジャーシート。

折りたたむと持ち手が付いたバッグ型になり、簡単に持ち運びできます。

【B賞】 クリアうちわ

サイズ:約W20×H30cm

種類:全3種

透ける素材がかわいいクリアうちわ。

異なるデザインとカラー全3種が展開されます。

【C賞】きらきらステッカー

サイズ:約W6×H6cm

種類:全8種

メタリック仕様できらきらかわいいステッカー。

スマートフォンなどお気に入りのアイテムに貼って楽しめます。

映画「怪盗グルーのミニオン超変身」の限定オリジナルグッズが登場するキャンペーン。

『「怪盗グルーのミニオン超変身」ナムコキャンペーン』は、2024年7月19日(金)より開催です☆

