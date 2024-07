森永乳業が販売するチルドカップ飲料ブランド「マウントレーニア」の「Creamy」シリーズに「サンリオ」の人気キャラクターが登場!

「ポムポムプリン」「マイメロディ」「シナモロール」とコラボレーションしたパッケージデザインが数量限定で発売されます☆

森永乳業 マウントレーニア Creamyシリーズ「サンリオキャラクターズ」コラボ数量限定パッケージ

発売日:2024年7月22日(月)より順次

販売エリア:全国

2023年で発売30周年を迎えた森永乳業の「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランド。

いつでもどこでも手軽に楽しむことができるエスプレッソ&ミルクの味わいや、リフレッシュ&リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりを届けてくれます。

そんな「マウントレーニア」のCreamyシリーズに、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「マイメロディ」「シナモロール」とコラボした数量限定パッケージが登場!

第1弾として「ポムポムプリン」「マイメロディ」「シナモロール」のパッケージがラインナップされます。

また、第1弾の予定数量がなくなり次第、第2弾では、それぞれのお友だちキャラクターが加わったデザインのパッケージ全12種類がラインナップされます。

さらに、「マウントレーニア」Creamyシリーズを対象としたプレゼントキャンペーンも実施されます☆

第1弾「ポムポムプリン」マウントレーニア クリーミーバナナラテ

第1弾として、「マウントレーニア クリーミーバナナラテ」は、「ポムポムプリン」とコラボ。

キラキラと目を輝かせてドリンクを飲むかわいいデザインです。

第1弾「マイメロディ」マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ

「マイメロディ」がコラボするのは「マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ」

「マイメロディ」の赤と苺の赤がマッチしたかわいいデザインです。

第1弾「シナモロール」マウントレーニア クリーミー抹茶ラテ

「マウントレーニア クリーミー抹茶ラテ」は、「シナモロール」とコラボ。

お茶の葉を待っている和テイストなデザインです。

よく見ると、目の中にもお茶の葉が☆

第2弾「ポムポムプリン」マウントレーニア クリーミーバナナラテ

第2弾で登場する「マウントレーニア クリーミーバナナラテ」は、「ポムポムプリン」と「マフィン」のデザイン。

ドリンクで乾杯しているかわいい様子が描かれています。

第2弾「マイメロディ」マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ

「マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ」には、「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」のデザイン。

頭飾りのリボンが苺になっているのにも注目です。

第2弾「シナモロール」マウントレーニア クリーミー抹茶ラテ

「マウントレーニア クリーミー抹茶ラテ」は、「シナモロール」と「みるく」のデザイン。

全12種類の中から、お気に入りのデザインを見つけるのも楽しいドリンクです☆

マウントレーニア×サンリオキャラクターズちゅ〜っとくり〜み〜♪キャンペーン

開催期間:2024年7月30日(火)10:00〜9月13日(金)17:00

対象商品:マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ/マウントレーニア クリーミーバナナラテ/マウントレーニア クリーミー抹茶ラテ

賞品:

Aコース「マイメロディ」 マウントレーニアコラボオリジナルぬいぐるみBコース「ポムポムプリン」 マウントレーニアコラボオリジナルぬいぐるみCコース「シナモロール」 マウントレーニアコラボオリジナルぬいぐるみ

当選人数:各100名

対象商品いずれかを3本購入し、キャンペーンサイトからレシートを撮影した写真をアップロードすると、抽選で賞品が当たるプレゼントキャンペーン。

「マイメロディ」や「ポムポムプリン」「シナモロール」のマウントレーニアコラボオリジナルぬいぐるみが当たります。

※景品のデザイン・仕様は変更になる可能性があります

サンリオキャラクターの「ポムポムプリン」「マイメロディ」「シナモロール」とコラボした限定パッケージ。

森永乳業の「マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ/クリーミーバナナラテ/抹茶ラテ」のサンリオキャラクターズデザインは、2024年7月22日(月)より順次発売です☆

