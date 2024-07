一夫多妻制を推奨する元信者たちの生々しい証言や、写真や録音などの証拠資料から、権力者の支配と恐るべき内部の実態を明らかにする一夫多妻教団の真実を暴くドキュメンタリー番組『あなたの知らない一夫多妻教団の真実』がHulu、U-NEXTにて配信開始となります。

アメリカ国内でも多くの問題を抱える、「FLDS」や「キングストン一族」などの一夫多妻教団。権力者たちはその支配力を利用し、女性や子供への虐待だけでなく、男性をも搾取を繰り返している。さらには地元政府との癒着の疑惑も。調査員が元信者らを訪ね、その驚愕の実態を暴き出す!



一部解禁された本編映像には、モルモン教会の分派で一夫多妻制を掲げる「末日聖徒イエス・キリスト教会原理派(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints、FLDS)」のリーダー、ウォレン・ジェフスが2006年に起訴されたあと、新しい預言者として登場したサム・ベイトマンの逮捕される瞬間が収められている。サム・ベイトマンがトラックでトレーラー車を牽引していた際、警察がトレーラーから見えた小さな子供の手を発見。車が緊急停止させられ、トレーラーの中から3人の幼い子供たちが発見されます。

警官たちとの緊迫したやり取りのあと、幼児虐待の疑いで連行されるサム・ベイトマン。児童虐待、連邦捜査妨害、少女誘拐ほう助の罪でアリゾナ州の矯正施設で勾留されている。「特にFLDSでは警察の不信感を幼い頃から植えつけられる。教団に子供を連れ去られ、隠されているという親から私に連絡が入る。彼らがいまだに警察を恐れているからだ」と語る調査員が暴く一夫多妻教団の真実とは?

《日本初放送》『あなたの知らない一夫多妻教団の真実』

配信:7月12日(金)よりHulu、U- NEXTにて配信開始!

