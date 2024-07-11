¥Ð¥¹¥±½÷»ÒÂåÉ½¤ÎµÜºêÁá¿¥¤¬·ã¼Ì¡ª¡¡ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬ÆþÇ°¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¼õ¤±¤ë¤â¡ÖÂç¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×Çú¾Ðà¥Ð¥¹¥±¤¢¤ë¤¢¤ëá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎPGµÜºêÁá¿¥¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥â¥·¥í¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ëà¥Ð¥¹¥±¤¢¤ë¤¢¤ëá¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¤¬¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸É÷·Ê¤ò·ã¼Ì¤·¡Ö¿ÈÄ¹Âç¤¤¹¤®¤Æ´éÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Çú¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË»ÒÂåÉ½¤ÎSFÅÏî´ÍºÂÀ¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢206¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤ò¸Ø¤ëÅÏî´¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¤¤ì¤º´é¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤ÇÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¤À¤¬¡¢10Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÃË»ÒÂåÉ½¤Ï27Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¤È¡¢½÷»ÒÂåÉ½¤Ï30Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£