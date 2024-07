モデルでタレントの森星(32)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。トレーニング姿を披露した。

森は「10 years of progress(=10年の歩み)」とコメント。パーソナルトレーナーのアカウントを添え、エアリアルヨガやバランスボールを使ってトレーニングする様子を公開した。

トレーナーのストーリーズでも、この投稿を引用。「It's not easy to sculpt a beautiful body. Without strong willpower, it can't be sustained. I am proud of the 10 years we've spent training together.(=美しい体を作るのは容易ではない。強い意志がなければ、持続することはできない。一緒にトレーニングしてきた10年間を誇りに思います)」とのコメントが添えられた。