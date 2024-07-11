¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡Û¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¡×¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²ÌÆù¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¤¡¼¥ÄÈÎÇä
3ÃÊ¥×¥ì¡¼¥È¤ËÊÂ¤ÖÀµÅýÇÉ±Ñ¹ñ¼°¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
7·î¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢Åí¤Î´Å¤µ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¡¢Åí¤È¹ÈÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ëÅí¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÈÅí¤Î²ÌÆù¤ò¤Î¤»¤¿¥Ô¡¼¥Á¥á¥ë¥Ð¡¢Ç»¸ü¤ÊÅí¤Î¥à¡¼¥¹¤Ê¤É£·¼ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÅí¤Î¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º¡¢Åí¤Ë¥¨¥Ó¤È¥Ð¥¸¥ë¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤ÈÅí¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¥Õ¥£¥æ¥Æ¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡£´Å¤¤¹á¤ê¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²ÌÆù¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÆ«´ï¡ÖÂçÁÒÆ«±à¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î±Ñ¹ñ¹âµé¹ÈÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJING TEA¡×¤Î¾å¼Á¤Ê¹ÈÃã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÃã¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¡£
AFTERNOON TEA MENU
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡¦¥Ô¡¼¥Á¥á¥ë¥Ð
¡¦Åí¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¡¦Åí¤Î¥à¡¼¥¹
¡¦Åí¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡¦Åí¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦Åí¤È¹ÈÃã¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦Åí¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Û
¡¦Åí¤È³¤Ï·¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì
¡¦Åí¤Î¥Ó¥·¥½¥ï¡¼¥º
¡¦Åí¤È¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
¡¦Åí¤È¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥Õ¥£¥æ¥Æ
¡¦¥¹¥³¡¼¥ó¡Ê¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¦Åí¥¸¥ã¥àÉÕ¤¡Ë
¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡Û¢¨¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼
±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJING TEA¡×¤Î¹ÈÃã¤Î¤Û¤«¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÃæ¹ñÃã¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Î¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥Ñ¥Õ¥§¡×2900±ß
¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¡×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢Åí¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤³¤Î»þµ¨¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£
¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¥¹¥°¥ê¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÈÅí¤Î²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢ÅíËÜÍè¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡£Çö¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï²Ö¤Ó¤é¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢²¼¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤¬Íø¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥Á¤ä¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¢¥¸¥å¥ì¡¢´Å¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¤¬Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅí¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¤È¹ÈÃã¤Î¥¬¥È¡¼¡×950±ß¡¦¼Ì¿¿º¸
¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ´Ý¤¯·Á¤É¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¹ÈÃã¤Î¥¯¥ì¥à¡¼¤ÈÅí¤Î²ÌÆù¤òµÍ¤á¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯»Å¾å¤²¤¿¥±¡¼¥¡£
¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥¿¥ë¥È¡×1600±ß¡¦¼Ì¿¿Ãæ±û
´Ý¤´¤È¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¡×¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»È¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¡£Ãæ¤Ï¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥·¥Ö¡¼¥¹¥È¡×950±ß¡¦¼Ì¿¿±¦
¥·¥å¥¯¥ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Åí¤Î²ÌÆù¤È¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¤ò¾Æ¤¡¢Åí¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤¬¹á¤ë¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥á¥ì¥ó¥²¤òº®¤¼¤¿¸ý¤É¤±¤Î·Ú¤¤¥·¥Ö¡¼¥¹¥È¡£
¢£¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡Ö¤¢¤éÀî¤ÎÅí¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è°ÀÅÄ¸ý²ÚÄºÄ®£±ÈÖÃÏ
¾ì½ê¡§¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥á¥¤¥Õ¥§¥¢¡×¡Ê¡Ö¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡×2F¡Ë
Í½Ìó¡¦Ìä¹ç¤»TEL¡§075-771-7158¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸10¡Á19»þ¡Ë
´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á7·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡§¡11»þ30Ê¬¡Á¡¿¢12»þ¡Á¡¿£14»þ¡Á¡¿¤14»þ30Ê¬¡Á¡¿¥15»þ¡Á¡¿¦15»þ30Ê¬¡Á ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2»þ´ÖÀ©¡Ë
ÎÁ¶â¡§6500±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êºàÎÁ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¿¹ËÜÍµª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£