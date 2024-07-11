Mrs. GREEN APPLE、メンバー選曲による公式プレイリスト「夏に聴きたいミセス」公開
Mrs. GREEN APPLEが公式プレイリスト「夏に聴きたいMrs. GREEN APPLE」をApple Music、LINE MUSIC、Spotifyにて公開した。
◆Mrs. GREEN APPLE 画像
これは“早くも到来しそうな暑い夏にこそ聴いて欲しい”というコンセプトのもと、「青と夏」「Magic」「サママ・フェスティバル!」「点描の唄(feat. 井上苑子)」など全16曲をメンバーが選曲し、監修したもの。
■公式プレイリスト「夏に聴きたいMrs. GREEN APPLE」
・「夏に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mgasummer
▼収録曲
01. コロンブス
02. Magic
03. 青と夏
04. インフェルノ
05. Blizzard
06. WanteD! WanteD!
07. soFt-dRink
08. 鯨の唄
09. ブルーアンビエンス(feat. asmi)
10. サママ・フェスティバル!
11. CHEERS
12. Just a Friend
13. 延々
14. SPLASH!!!
15. 点描の唄(feat. 井上苑子)
16. Folktale
「大切な人と聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)
「大切な人と聴きたいミセス」(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mga_tkpl
「春に聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)
「春に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mgahkpl
「夜に聴きたいMrs. GREEN APPLE」(Apple Music、Spotify)
「夜に聴きたいミセス」(LINE MUSIC)
配信リンク：https://lnk.to/mganightplaylist
■新曲「アポロドロス」
配信リンク：https://lnk.to/Apollodorus
※『テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング』
■パリオリンピック2024
2024年7月26日(金)開幕
【テレビ朝日系列 主な放送種目】
▶開会式スペシャル
7月27日(土)朝8:00〜午前11:00
▶フェンシング：決勝ほか
7月27日(土)深夜2:00〜28日(日)朝6:00
※7月27日(土)深夜2:00〜翌朝6:00
▶柔道：女子52キロ級 / 男子66キロ級 予選 準々決勝
7月28日(日)午後4:30〜夜9:00
▶スケートボード：女子ストリート 決勝
7月28日(日)深夜0:00〜深夜2:30
▶柔道：女子57キロ級 / 男子73キロ級 予選 準々決勝
7月29日(月)午後4:48〜夜9:00
▶卓球：混合ダブルス 準決勝
7月29日(月)夜10:50〜深夜1:30
▶競泳：決勝ほか
7月31日(水)早朝3:30〜朝6:00
※予定種目
・男子100m自由形準決勝
・男子200mバタフライ準決勝(本多灯 / 寺門弦輝)
・女子100m背泳ぎ決勝
・男子800m自由形決勝
・女子100m自由形準決勝
・男子200m平泳ぎ準決勝(渡辺一平 / 花車優)
・男子800mリレー決勝(松元克央ら)
▶バドミントン：準決勝 女子シングルス / 男子シングルス
8月4日(日)午後3:00〜夜7:58
▶体操：種目別決勝
8月4日(日)夜10:00〜深夜1:00
※予定種目
・男子つり輪 / 女子段違い平行棒 / 男子跳馬
※代表選手
・橋本大輝 / 岡慎之助 / 萱和磨 / 杉野正尭 / 谷川航
・宮田笙子 / 岸里奈 / 岡村真 / 中村遥香 / 牛奥小羽
▶卓球：男子団体 準決勝
8月8日(木)午後4:48〜夜8:00
■新曲「familie」
※Honda 新型FREED CMソング
■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞
7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸
open16:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月20日(土) 横浜スタジアム
7月21日(日) 横浜スタジアム
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,800円（税込）
※雨天決行・荒天中止
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）
※営利目的の転売禁止
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
※着席指定は 小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
応募方法：https://mrsgreenapple.com/news/detail/20263
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram