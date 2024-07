北の凶獣 SABER TIGERが、オリジナル・フル・アルバムとしては、2018年の『OBSCURE DIVERSITY』以来約6年振りとなる待望の最新フル・アルバム『ELIMINATED』を9月25日にリリースする。40周年記念作品となったリレコーディング・アルバム・シリーズ第5弾『PARAGRAPH V』やライヴ映像作品などのリリースを経て、待望のリリースとなる本作は、日本語詞をメインにしたSABER TIGER節炸裂の作品。木下昭仁 (Gt)&田中康治 (Gt)のツイン・リード及びhibiki (Ba)と水野泰宏 (Ds)によるテクニカルかつ鉄壁のリズム隊、そして日本が世界に誇るシンガー 下山武徳 (Vo)の至高の歌唱が聴く者の魂を揺さぶる快作だ。

リリース情報







『ELIMINATED』発売日: 2024年9月25日(水)レ−ベル: Walküre Records (ワルキューレ・レコード)【Deluxe Edition】フォーマット:CD+DVD規格番号:WLKR-0095税抜価格¥5,000 / 税込価格¥5,500<収録曲>01. 斑の鳥02. Resist The Pressure03. 昏い箱庭04. 孤独と霧の彼方05. 鮮やかな軌跡06. 鬼哭の亡霊07. From The Past To Tomorrow08. Malicious World09. The Moonlight Shines10. Power of Silence11. Strike Back<Bonus DVD>未公開MV“From The Past To Tomorrow”メンバーインタビュー他収録予定【通常盤】規格番号:WLKR-0096税抜価格¥3,182 / 税込価格¥3,500<収録曲>01. 斑の鳥02. Resist The Pressure03. 昏い箱庭04. 孤独と霧の彼方05. 鮮やかな軌跡06. 鬼哭の亡霊07. From The Past To Tomorrow08. Malicious World09. The Moonlight Shines10. Power of Silence11. Strike Back