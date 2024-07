【PHOTO】ENHYPEN、2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」発売記念ショーケースに開催

ENHYPENが11日午後、ソウル市松坡(ソンパ)区オリンピック公園・オリンピックハンドボール競技場で2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」の発売記念ショーケースを開催した。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許してくれるなら何でもしてあげたいという少年の気持ちをロマンスファンタジーで描いたポップジャンルの楽曲だ。アーティスト兼シンガーソングライターJVKEがプロデューサーとして参加し、完成度を高めた。