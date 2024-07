【「SUZURI byGMOペパボ」:新機能「3Dグッズ作成ツール」】7月11日より提供開始

GMOペパボは、同社が運営するオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」にて新機能「3Dグッズ作成ツール」を7月11日より提供を開始した。

「3Dグッズ作成ツール」は画像を1枚アップロードするだけで、誰でも簡単にTシャツの3Dモデルを作成・販売できる。

同じデザインで「スタンダードTシャツ」と「3D Tシャツ」を作成すれば、リアルとバーチャルのリンクコーデを簡単に楽しむこともできる。展示会などのオフラインイベントで着用したり、グッズ販売でファンコミュニケーションに活用したりと、様々なシーンで利用できる。

さらに「SUZURI byGMOペパボ」では、今後「パーカー」や「バケットハット」など、既存のアイテム展開に合わせて対応3Dアイテムが増えていく予定となっている。

また、オリジナル3Dアバター「墨澄(スミスミ)」の無料公開された。

Copyright (C) 2024 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.