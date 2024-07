KAI、ワールドツアーの日本振替公演が決定！11月2日に開催

韓国ミュージカル界トップ俳優のKAIの「『KAI INTO THE WORLD』2024 WORLD TOUR RECITAL - JAPAN」振替公演が、11月2日(土)東京・トッパンホールにて開催されることが決定した。本公演は今年4月に同会場にて開催予定だったが、ワールドツアー準備中に本人のVISA問題が発生し延期となっていた。今回、改めて会場や本人のスケジュールを調整して日程を確定した。

韓国ミュージカル俳優として初のワールドツアーを開催したKAIは、5月はニューヨークのカーネギーホール、ロサンゼルス、中国・重慶での公演を成功裏に終え、ソウル公演のチケットは販売開始から1分で完売となった。ワールドツアーの最後の公演となる日本公演では、全楽曲をマイクレス、ピアノ生演奏で歌唱する。「レ・ミゼラブル」「ジキル&ハイド」「ベートーベン」「ファントム」「ベン・ハー」「フランケンシュタイン」「エクスカリバー」「モンテ・クリスト伯」などの様々な大作で主役を好演し、どんなキャラクターでも自分だけの色に染め、その姿が多くのファンの心をつかんできたKAI。今回の日本公演ではどんな姿でファンを楽しませるのか、期待を高めている。

■公演概要

「『KAI INTO THE WORLD』2024 WORLD TOUR RECITAL - JAPAN」振替公演

2024年11月2日(土)

1部:開場 13時15分 / 開演 14時

2部:開場 17時15分 / 開演 18時

※時間は予定です。



会場:トッパンホール

料金:\12,000(税込)※全席指定



<チケット販売スケジュール>

・ぴあ最速先行

7月13日(土)11時〜7月28日(日)23時59分



・ぴあプレリザーブ

8月1日(水)18時〜8月18日(日)23時59分



・ぴあ1次プリセール

8月21日(水)18時〜9月8日(日)23時59分



・ぴあ2次プリセール

9月11日(水)18時〜9月29日(日)23時59分



・一般発売

10月5日(土)10時〜



申し込みはこちらから



主催・制作・運営:ぴあ株式会社

協力:EMK ENTERTAINMENT Co., Ltd