夏はタコスとビールが最高！ 現地で人気のメキシカン＆タコス店が日本初上陸（東京・水道橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、6月24日、東京・水道橋にオープンした、現地メキシコのリゾート地で人気を誇るメキシカン&タコスレストランの日本初上陸店!

〈New Open News〉

Don Chava(東京・水道橋)

メキシコの本店の様子

2024年6月24日、東京ドームシティ内「FOOD STADIUM TOKYO」に、本格メキシカン&タコス店「Don Chava(ドン チャバ)」がオープン。同店はメキシコのカンクンから南に65キロメートルの場所に位置する、歴史的な街並みと美しいビーチが魅力の人気リゾート地、プラヤ・デル・カルメンに本店を構えるお店で、海外1号店です。

ジューシーなビーフ

オーナーであるセルヒオさんのお父さんが幼い頃から焼いていた伝統的なタコスと、セルヒオさんが新しい感覚で作ったメニューが融合した料理を提供しています。

「タコス」

自家製のトルティーヤで作る焼き立ての「タコス」(単品980円、チップスとドリンクのセット1,280円)には、秘伝のタレに漬け込んだジューシーなお肉と好みのサルサをたっぷりとのせて、大きな口で頬張るのがDon Chava流。日本のメニューは小さくカットしたクリスピーチキンが基本となっていますが、プラス300円でビーフに変更できるので、本場Don Chava流を楽しみたい人はトライしてみてください。

「ケサディーヤ」

「ケサディーヤ」(単品1,280円、セット1,580円)は、しっかりと焼き上げたトルティーヤにカリカリのチーズやチキンをたっぷりのせた逸品。こちらもプラス300円でビーフへの変更が可能です。

日本限定メニューの「ドンチャバ ナチョス」

トマトやチーズなどの具材がたっぷり入った「メキシカンサラダ」800円や、ジャスミンライスにスパイスでしっかりと味付けしたお肉をたっぷりのせた「タコボウル」(単品980円、セット1,280円)、カリカリのナチョスにトマト、アボカド、ハラペーニョを合わせた「ドンチャバ ナチョス」900円など、日本限定メニューも豊富です。

「テキーラ飲み比べ5種」

また、本国メキシコを彷彿とさせる「メキシカンフローズンマルガリータ」1,200円や「メキシカンモヒート」990円、人気のテキーラを一度に5種類楽しめる「テキーラ飲み比べ5種」2,980円や、「コロナ エキストラ」750円、「テカテ」880円などのメキシカンビールも各種用意。フードコートにありながら、本場メキシコの味が楽しめる新店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Don Chava住所 : 東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル 2F FOOD STADIUM TOKYO FH-7区画TEL : 03-3830-0408

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

