サンディスクのmicroSDカード1.5TBが22％オフ! もうストレージ不足は起きないでしょ #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。
現在、22％オフのサンディスク製1.5TB microSDカードや28％オフと1,000円切りのエレコム製64GB USBメモリなど、ストックしておきたいストレージ関連のアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月11日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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録画や写真撮影でストレージを大量に使う人はこの機会にまとめ買い！ サンディスクやエレコムのmicroSDカードが安い！
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大容量データ保存はハードディスクが安心。15％オフの外付けHDDも特価中なので、ゲームに番組録画にフル活用！
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安価なUSBメモリはバッグに忍ばせておくと吉！ エレコム製64GBが28％オフ
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について ｢Amazonプライムデー｣の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー