MONSTA X(モンスタエックス)、宇宙少女、CRAVITY(クレビティ)、IVE(アイヴ)、K.will(ケーウィル)など、世界的人気アーティストが所属するSTARSHIPエンターテインメント(以下STARSHIP)が、ボーイズグループの公開オーディション「2025 New Kids On The STARSHIP」を開催することを発表した。



【写真】世界で活躍するIVE

同オーディションは、「新しい時代、新しい世代にふさわしい新しいアイドルを見つける」というテーマのもと行われるという。参加対象は、2003年から2010年生まれの男性であれば、国籍を問わず誰でもエントリー可能だ。



受付期間は、7月8日から7月24日まで。オンラインで行われる1次審査では、自己紹介映像と併せて、ボーカル、ラップ、ダンス、演技のエントリー分野のうち、1つ以上の映像が必須。現地での2次審査の開催日や場所については、1次審査の合格者のみに通知される。



今回のオーディションは、2025年デビューを目標とした、第5世代ボーイズグループの競争に参加することになる、STARSHIPの新グループメンバー決定とあって特に注目を集めており、また最終合格者はSTARSHIP史上、最速デビューのチャンスを手にすることになる。



(よろず~ニュース特約・moca)