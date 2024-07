東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

そんな「ディズニーアンバサダーホテル」では、客室内でゆっくり食事を楽しめるテイクアウトメニューをモバイルオーダーでの事前受付限定で販売中!

今回は、「ディズニーアンバサダーホテル」のテイクアウトメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「テイクアウトメニュー」

受取時間:注文時に受取時間を指定

・ブレックファスト/6:30〜8:00

・ディナー/18:00〜22:00

受付方法:モバイルオーダー専用受付サイトにて受付

・ブレックファスト/ご利用前日15:00から受取希望時間の75分前までに注文

・ディナー/ご利用当日15:00から受取希望時間の75分前までに注文

支払方法:受付サイト内でのクレジットカード決済のみ

受取場所:ディズニーアンバサダーホテル エンパイア・グリル内

東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」では、客室内でゆっくり食事を楽しめるテイクアウトメニューを販売中。

受取時間の75分前までにモバイルオーダー専用受付サイトにて注文すると、ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」にて食事の受け取りができます◎

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室でお部屋での滞在を満喫しながら、食事をいただけるサービスです☆

テイクアウト ブレックファスト

価格:3,500円

オニオンスープスモークサーモンとシュリンプのガーデンサラダミルクブレッドハムとチーズのブレッド抹茶のポンデケージョグレープフルーツデニッシュビーフパストラミとセミドライトマトのサンドウィッチはちみつ入りヨーグルトクリームとピーチゼリーコーヒー または 紅茶

スモークサーモンとシュリンプのガーデンサラダにオニオンスープ、2種類のブレッドや抹茶のポンデケージョ、グレープフルーツのデニッシュにビーフパストラミとセミドライトマトのサンドウィッチなどが入ったブレックファストメニュー。

ミルクブレッドとハムとチーズのブレッドは、ミッキーシェイプと「ミッキーマウス」のハンドモチーフになっており、遊び心もたっぷりです!

そしてデザートには、はちみつ入りヨーグルトクリームとピーチゼリー。

映画を撮影する「ミッキーマウス」のトッピングが添えられています☆

テイクアウト ディナー メインメニュー「ロコモコ丼」

価格:1,900円

ご飯の上にハンバーグと目玉焼きをのせてソースをかけたハワイ料理「ロコモコ丼」

オシャレな深めの容器には「ミッキーマウス」「プルート」「ミニーマウス」たちがお出かけをする様子が描かれています。

ミッキーシェイプの具材で、楽しく食事ができるディナーメニューです。

テイクアウト ディナー メインメニュー「バターチキンカリー」

価格:1,900円

コクのあるカレーにごろごろとしたチキンがたっぷり入った「バターチキンカリー」

お野菜が添えられた、ヘルシーな雑穀米にかけていただくディナーメニューです。

テイクアウト ディナー メインメニュー「ローストビーフ丼」

価格:2,300円

大きめにカットされたカラフルなお野菜が添えられている「ローストビーフ丼」

一面にローストビーフがぎっしりと敷き詰められ、食欲を誘います☆

たくさん遊んだ日の夜にぴったりなボリューム満点の1品です。

テイクアウト ディナー メインメニュー「お子様セット」

価格:2,500円

コーンチャウダーカルボナーラ風ショートパスタフライドチキンフライドポテト海老フライチキンライススクランブルエッグハンバーグ温野菜ミルクブレッドプリン・ア・ラ・モード

テイクアウトのディナーメインメニューには「お子様セット」もラインナップ。

カルボナーラ風ショートパスタや、海老フライ、ハンバーグなど、お子様にうれしい人気のメニューが盛りだくさんなセットになっています。

ミッキーシェイプのミルクブレッドやゆで卵など、見た目も可愛く、お子様も楽しく食べられそう!

デザートには、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのトッピングが乗ったプリン・ア・ラ・モードが付いています。

※12才以下のお子様が対象です

テイクアウト ディナー メインメニュー「グルメバーガーセット」

価格:8,700円

販売期間:2024年7月16日(火)〜11月17日(日)

国産ビーフパティとベーコンのチーズバーガーフライドフィッシュとオマール海老のフィッシャーマンズバーガーミネストローネミックスフライ(ナゲット、フライドポテト、カマンベールチーズ、オニオン)

おふたりで取り分けられるメニュー「グルメバーガーセット」

国産ビーフパティとベーコンのチーズバーガーと、フライドフィッシュとオマール海老のフィッシャーマンズバーガーの2種類のハンバーガーが入っているので、1つずつ頂くのはもちろん、シェアしてもOK!

ミックスフライや具沢山なミネストローネも楽しめる、満足度の高いセットです。

テイクアウト ディナー サイドメニュー「スモークサーモンと生ハムのガーデンサラダ」

価格:1,700円

スモークサーモンと生ハムを使ったガーデンサラダ。

紫キャベツや赤カブなどで彩りが添えられています☆

テイクアウト デザートメニュー「アニバーサリーケーキセット」

価格:5,800円

※ ケーキの直径は約12cmです。

チーズタルトとフレッシュフルーツプティ・フール(マドレーヌ、カシスチョコレート、パートドフリュイオレンジ、マカロン、ライムジンジャーチョコレート)

特別な日のお祝いには「アニバーサリーケーキセット」も!

一口サイズが可愛いプティ・フールには、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートがあしらわれたマカロンも入っています。

ケーキはチーズタルトとフレッシュフルーツで爽やかに☆

ミッキーシェイプのチョコレートや「Happy Anniversary」のプレートも付いています。

テイクアウト デザートメニュー「ピスタチオムースとアールグレイティーゼリー」

価格:1,800円

販売期間:2024年8月31日(土)まで

「チップ&デール」がモチーフになったデザート。

ピスタチオムースとアールグレイティーゼリーのセットで、ムースには「チップ」と「デール」の姿が、カップに入ったゼリーには縞模様が施されたしっぽが添えられています。

一度で2種類のデザートが楽しめるのも魅力的◎

客室内でゆっくりと食事を頂けるテイクアウトメニュー。

ディズニーアンバサダーホテルにて提供されている「テイクアウトメニュー」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ボリューム満点なグルメバーガーセットも!ディズニーアンバサダーホテル「テイクアウトメニュー」 appeared first on Dtimes.