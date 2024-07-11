Í½Ìóº¤ÆñÅ¹¤ÎÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡¢¡È¤È¤í¤±¤ëµáÈî¡É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¡Ö²Û»Ò ¤¿¤«¤à¤é¡×ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º²£¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
½©ÅÄ¤ÎÎÁÄâ¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö²Û»Ò ¤¿¤«¤à¤é¡×¤ò¡¢2024Ç¯7·î17Æü(¿å) ¤è¤êÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º²£¤Î¿ÀÃ«Ä®¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡×¤è¤ê¡Ö²Û»Ò ¤¿¤«¤à¤é¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡×¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢½©ÅÄ¤Î²ñ°÷À©ÎÁÄâ¡£¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ëüâÂ¼¹¨¼ù¤¬¤«¤Ä¤Æ½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤ÀÅìµþ¡¦ÌÜÇò¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÂÀ¸ÅÈ¬¡×¤Î¹¾¸ÍÎÁÍý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤½ê¤Ë¤Þ¤Ç»Ü¤·¤¿ÃúÇ«¤Ê»Å¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤í¤±¤ëµáÈî¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¿©´¶¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÈ¬°á¡×
¤½¤ó¤Ê¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡×¤¬¡¢¿·¿©´¶¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÈ¬°á(¤Ï¤´¤í¤â)¡×¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤ë¡Ö²Û»Ò ¤¿¤«¤à¤é¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÄÌ¾ï¤Ï½©ÅÄËÜÅ¹¤Î²ñ°÷¤·¤«¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÈ¬°á¡×¤Ï¡¢¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¤Õ¤ï¤ê¤ÈÍÏ¤±¤ëµáÈî¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¡£2024Ç¯6·î¤ËËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Ï¢Æü´°Çä¤È¤Ê¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â
¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤¢¤ó¤³¤òÊñ¤ó¤À¡Ö´¥Íï(¥Á¡¼¥º)¡×¤ä¡¢ËõÃã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀµáÈî¤Ç¥¤¥Á¥´¤òÊñ¤ó¤À¡Öçõ(¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼)¡×¡¢¥Á¥ç¥³¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¥³¥³¥¢¤ÎµáÈî¤ÇÊñ¤ó¤À¡Ö´Å¾Ö(¥Ð¥Ê¥Ê)¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¡ÖÈ¬°á¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾ÜºÙ
¡Ö²Û»Ò ¤¿¤«¤à¤é¡×
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2024Ç¯7·î17Æü(¿å)
¾ì½ê¡§¿ÀÃ«Ä®¥×¥ì¥¤¥¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-3-3
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00¡Á18:00
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿å(¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Î¤ß¿åÍËÆü±Ä¶È)
¢¨2024Ç¯7·î¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¡¢8·î°Ê¹ß¥¤¡¼¥È¥¤¥óÄó¶¡Í½Äê
¡ã¥á¥Ë¥å¡¼Îã¡ä
¡¦çõ(¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼) 700±ß
¡¦çê²Ì(¥Þ¥ó¥´¡¼) 700±ß
¡¦´¥Íï(¥Á¡¼¥º) 700±ß
¡¦´Å¾Ö(¥Ð¥Ê¥Ê) 700±ß
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤ÎÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡¢¡È¤È¤í¤±¤ëµáÈî¡É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¡Ö²Û»Ò ¤¿¤«¤à¤é¡×ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º²£¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó