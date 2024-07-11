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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣の先行セールが2024年7月11日（木）〜7月15日（月）の5日間にわたり開催中。

現在、欲しい機能全部入った新作ワイヤレスイヤホン「Soundcore P40i」や、メンテナンスの負担を減らしてくれるセルフクリーニング機能もついた「Eufy X10 Pro Omni」など、Ankerの高性能な人気アイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2024年7月11日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

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7,000円台で欲しい機能全部入り。Ankerの新作ワイヤレスイヤホン｢Soundcore P40i｣が10％オフ！

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト 7,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック 4,490円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore AeroFit（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP57防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】ブラック 16,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Soundcore Liberty Neo 2（Bluetooth 5.2）【完全ワイヤレスイヤホン/ワイヤレス充電対応 / IPX7防水規格 / 最大40時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック 5,990円 Amazonで購入する PR PR

Ankerの超定番Bluetoothスピーカー「Soundcore 2」が35％オフに！ 1台あると便利ですよ！

Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック) 5,990円 Amazonで購入する PR PR

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Appleの「探す」サービスにも対応したAnkerの紛失防止トラッカーもセール特価に！

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】 3,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）【なくしものが、無くなる / 紛失防止タグ / 探し物 / Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / スマホが見つかる / 置き忘れ防止 / スマホ鳴らす】 2,990円 Amazonで購入する PR PR

セキュリティカメラもAnkerにお任せ！ 屋外タイプがプライム会員限定で25％オフ！

Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (屋外カメラ) 【ソーラーセキュリティカメラ/防犯カメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65 / スポットライト/追加料金不要】 14,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Eufy Security eufyCam 2C 1-Cam Kit（屋外カメラ）【セキュリティカメラ/防犯カメラ屋外/ネットワークカメラ/バッテリー搭載 180日間連続使用 / 1080p フルHD/追加料金不要/ IP67 / スポットライト】 19,990円 Amazonで購入する PR PR

水拭き・マッピング・自動ゴミ収集・モップ洗浄＆乾燥機能を搭載したAnkerの高機能ロボット掃除機が15％オフ！

Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止 / 最大24ヶ月保証】 99,990円 Amazonで購入する PR PR

Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット 69,990円 Amazonで購入する PR PR

ポタ電もセールに！ 小型・軽量タイプが33％オフなので、自宅でもアウトドアでも使い倒そう！

Anker 521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh) ポータブル電源 小型 軽量 定格300W AC2ポート 長寿命10年 リン酸鉄 防災安全協会推奨 29,900円 Amazonで見る PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について ｢Amazonプライムデー｣の先行セールは、7月15日23時59分まで開催中！

Source：Amazonプライムデー