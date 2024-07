【価格改定】8月1日 実施予定

「Artist 12セカンド豪華版」

XPPenは、一部対象製品の価格改定を8月1日に実施する。

今回の価格改定は原材料価格の高騰や運送費用等の上昇、それらに起因する部品・副資材等の調達コストの上昇、されに急激な円安による為替の影響を受けたもの。コストの高騰を吸収するべく様々な努力をしたものの、安定した供給の継続が難しいことから8月より一部の製品を対象とした価格の改定を行なわれる。

対象となるのは液晶タブレットなどの製品でArtist 12セカンド豪華版は34,980円より36,980円になり、Artist 15.6Proは44,800円より46,980円に変更される。また、最も大きな値上げ幅としてはMagic Drawing Padが78,900円より84,900円になる。

