バイリンガルシンガーAshleyが、この夏を彩るサマーチューン「OASIS feat. ZENDAMAN」を7月12日（金）にリリースする。

Ashleyは、2023年に1st EP『DRAFT ONE』を発表し、デビュー最速で国内最大級のHIPHOPフェス＜POP YOURS＞に出演。その後も自身の楽曲や客演参加曲が話題を呼び、今夏も茨城の＜LuckyFes 2024＞、愛知の＜AH1＞など、全国の大型フェスにも続々出演が決定し、さらに注目度が増しているシンガー。

加藤ミリヤが作詞したことでも話題を呼んだ前作のラブソング「I Pray」に続く、2024年第二弾となる本人名義の本作は、話題のレゲエアーティスト・ZENDAMAN（ゼンダマン）を客演に迎え、多国籍なルーツを持つ2人が、国境や人種、性別や年齢の壁を取っ払い、ジャンルレスに音楽でつながりパーティーを楽しもうというポジティブなメッセージを込めた楽曲。そのタイトル通り“オアシス”のような心地よいサウンドは、近年世界的注目を集める音楽ジャンル・Amapianoをベースに、夏の明るさの中にも感じられる淡い哀愁を表現された、夏の思い出と共に、Ashleyの美メロが記憶に残ること必至のサマーアンセムに仕上がっている。

リリース情報

「OASIS feat. ZENDAMAN」

配信日 ： 2024年7月12日（金）
配信リンク : https://linkco.re/7Ennvqg6
クレジット :
作詞 Ashley / ZENDAMAN
作曲 Ashley / ZENDAMAN / JoeOgawa / LUNA
プロデュースLUNA / Joe Ogawa
レーベル ： JCC TOKYO

ライブ・イベント情報

7月13日（土）「LuckyFes」@国営ひたち海浜公園
9月1日（日）「AH1」@Aichi Sky Expo

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