Ashley、この夏を彩るサマーチューン「OASIS feat. ZENDAMAN」を7/12にリリース
バイリンガルシンガーAshleyが、この夏を彩るサマーチューン「OASIS feat. ZENDAMAN」を7月12日（金）にリリースする。
Ashleyは、2023年に1st EP『DRAFT ONE』を発表し、デビュー最速で国内最大級のHIPHOPフェス＜POP YOURS＞に出演。その後も自身の楽曲や客演参加曲が話題を呼び、今夏も茨城の＜LuckyFes 2024＞、愛知の＜AH1＞など、全国の大型フェスにも続々出演が決定し、さらに注目度が増しているシンガー。
リリース情報
配信日 ： 2024年7月12日（金）
配信リンク : https://linkco.re/7Ennvqg6
クレジット :
作詞 Ashley / ZENDAMAN
作曲 Ashley / ZENDAMAN / JoeOgawa / LUNA
プロデュースLUNA / Joe Ogawa
レーベル ： JCC TOKYO
ライブ・イベント情報
9月1日（日）「AH1」@Aichi Sky Expo
関連リンク
◆TikTok
◆1st EP『DRAFT ONE』