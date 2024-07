バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、ディズニーキャラクターの「くまのプーさん」が登場!

バンプレスト「ディズニーキャラクター おおきなSOFVIMATES 〜POOH〜」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

登場時期:2024年7月11日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約14cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2711238/

今回紹介するのは、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」デザインの「おおきなSOFVIMATES」

はちみつのツボからひょっこりと顔を出しているかわいらしい姿が特徴です。

おなじみの赤いシャツを着て嬉しそうな表情を浮かべた「くまのプーさん」

かわいらしいフォルムを約14cmのソフビフィギュアで立体化しています。

青い大きなツボの質感も丁寧に表現。

とろりと流れたはちみつはクリアな素材でおいしそう!

お気に入りの場所に置きたくなる、どこから見てもかわいいフィギュアになっています。

バンプレスト「ディズニーキャラクター おおきなSOFVIMATES 〜POOH〜」は2024年7月11日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

