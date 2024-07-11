沖学園が団体戦初日トップ 大地悠遥が65の快スコアでけん引
◇全国高校ゴルフ選手権・九州沖縄大会団体戦の部第1日（2024年7月11日 福岡県宗像市・玄海ゴルフクラブ＝男子6927ヤード、女子6514ヤード、パー72）
男子は13校、女子は9校が参加して、2日間36ホール競技の第1ラウンドがあり、各校1チーム4人編成でスコア上位者3人の合計スコアで争われた。
男子は沖学園（福岡）が通算15アンダーで首位発進した。大地悠遥（3年）が後半13番からの4連続を含む7バーディー、ノーボギーの65をマーク。三明蓮（2年）も8バーディー、2ボギーの66と好スコアでチームをけん引した。
女子は通算5アンダーで日章学園（宮崎）がトップに立った。荒木七海（2年）が4バーディー、1ボギーの69でチームを引っ張った。
（第1日上位成績）
▽男子
―15（1）沖学園 201
―7（2）福岡第一 209
―2（3）日章学園 214
＋4（4）鹿児島城西 220
＋5（5）エナジックスポーツ高等学院 221
▽女子
―5（1）日章学園 211
±0（2）エナジックスポーツ高等学院 216
＋1（3）第一薬科大付 217
＋2（4）沖学園 218
＋5（5）柳ヶ浦 221