　◇全国高校ゴルフ選手権・九州沖縄大会団体戦の部第1日（2024年7月11日　福岡県宗像市・玄海ゴルフクラブ＝男子6927ヤード、女子6514ヤード、パー72）

　男子は13校、女子は9校が参加して、2日間36ホール競技の第1ラウンドがあり、各校1チーム4人編成でスコア上位者3人の合計スコアで争われた。

　男子は沖学園（福岡）が通算15アンダーで首位発進した。大地悠遥（3年）が後半13番からの4連続を含む7バーディー、ノーボギーの65をマーク。三明蓮（2年）も8バーディー、2ボギーの66と好スコアでチームをけん引した。

　女子は通算5アンダーで日章学園（宮崎）がトップに立った。荒木七海（2年）が4バーディー、1ボギーの69でチームを引っ張った。

（第1日上位成績）

　▽男子

―15（1）沖学園　201

―7（2）福岡第一　209

―2（3）日章学園　214

＋4（4）鹿児島城西　220

＋5（5）エナジックスポーツ高等学院　221

　▽女子

―5（1）日章学園　211

±0（2）エナジックスポーツ高等学院　216

＋1（3）第一薬科大付　217

＋2（4）沖学園　218

＋5（5）柳ヶ浦　221