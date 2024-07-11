6月末国内公募投信残高は前月比3.6％増の237.3兆円、1兆6764億円の流入
［東京 １１日 ロイター］ - 投資信託協会が１１日発表した６月の投信概況によると、６月末の国内公募投信の純資産残高は、前月比３．６％増の２３７兆３８８９億円。設定額から解約・償還額を差し引いた資金フローは１兆６７６４億円の流入だった。
６月末の私募を含む投信の銀行窓販残高は前月比２．０％増の１４３兆７３３６億０８００万円、銀行チャンネルの販売シェアは４０．５％、このうち、公募投信の残高は４６兆５３９３億２７００万円、販売シェアは１９．６％だった。
タイプ 設定額 解約額 償還額 差引増減額 運用等増減額（収 純資産増減額 純資産総額 ファンド数
益分配額）
公募投信合計 82,655 65,574 317 16,764 70175(37 83,226 2,373,889 5,873
13)
株式投信 45,054 29,215 317 15,522 70168(37 81,984 2,215,693 5,788
06)
公社債投信 37,601 36,359 0 1,242 8(7) 1,242 158,196 85
単位：ファンド数は本、その他は億円
投信協会のＵＲＬ https://www.toushin.or.jp/statistics/statistics/data/
＊収益分配額は運用損益に対する減少要因。運用等増減額は本来の運用損益から収益分配額を控除した額。